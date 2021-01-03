Единая автоматизированная система техосмотра автомобилей заработает в марте
В России с 1 марта начнет работу единая автоматизированная система техосмотра автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказала МВД России.
Система будет работать круглосуточно, все данные по техосмотру автомобилей будут храниться в электронном виде. Идентификатором сведений о результатах техосмотра станет номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств. Доступ к системе получат сотрудники ГАИ, также подразумевается защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков.
Введение единой автоматизированной системы техосмотра было утверждено премьером Михаилом Мишустиным в августе 2020 г. Документ обязывает операторов, проводящих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию, а также оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Эти меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить количество ДТП.
В прошлой версии закона «О техническом осмотре транспортных средств» подобные меры отсутствовали. В августе 2018 г. правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей. В феврале 2020 г. Минтранс предложил разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями. Документ пока находится в стадии разработки.