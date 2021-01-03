Единая автоматизированная система техосмотра автомобилей заработает в марте

В прошлой версии закона «О техническом осмотре транспортных средств» подобные меры отсутствовали. В августе 2018 г. правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей. В феврале 2020 г. Минтранс предложил разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями. Документ пока находится в стадии разработки.