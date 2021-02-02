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На российского дипломата в Молдавии завели уголовное дело за вывоз валюты

Ведомости

В отношении российского дипломата в Молдавии возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывоза валюты на сумму более $50 тыс., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря пограничной полиции страны Раису Новицки. Как уточняет агентство, из этой республики, не декларируя, можно вывозить до 10 тыс. евро.

По словам собеседницы издания, 31 января дипломат, имя которого не раскрывается, после срабатывания датчиков спецдетектора отказался показать сотрудникам аэропорта Кишинева содержимое ручной клади и сообщить о наличии валюты при прохождении контроля перед вылетом. Свое решение он обосновал дипломатической неприкосновенностью. Однако в итоге ручную кладь все же проверили. Там обнаружили пакеты с незадекларировзнной валютой.

Ранее об инциденте сообщило местное издание Deschide.MD со ссылкой на источники. Оно уточнило, что в аэропорту дипломат находился со своей женой. Продолжать путешествие представителю России запретили, он остался в Молдавии. 

28 декабря в России был задержан бывший посол Молдавии Андрей Негуца. Его заподозрили в контрабанде анаболиков. Свою вину он не признал.

Ранее по теме: Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде анаболиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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