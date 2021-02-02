На российского дипломата в Молдавии завели уголовное дело за вывоз валюты

По словам собеседницы издания, 31 января дипломат, имя которого не раскрывается, после срабатывания датчиков спецдетектора отказался показать сотрудникам аэропорта Кишинева содержимое ручной клади и сообщить о наличии валюты при прохождении контроля перед вылетом. Свое решение он обосновал дипломатической неприкосновенностью. Однако в итоге ручную кладь все же проверили. Там обнаружили пакеты с незадекларировзнной валютой.