Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде анаболиков

«Бывший посол Молдавии в Российской Федерации сегодня вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, он был заслушан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков. Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа», — сообщили в Генпрокуратуре.