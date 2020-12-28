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Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде анаболиков

Ведомости

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан на 72 часа по подозрению в контрабанде анаболиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Молдавии. 

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«Бывший посол Молдавии в Российской Федерации сегодня вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, он был заслушан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков. Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа», — сообщили в Генпрокуратуре. 

Агентство уточняет, что Негуца свою вину не признает. Позже прокуратура примет решение о возможном продлении срока ареста. 

5 декабря молдавское министерство иностранных дел сообщило, что власти страны смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую планировали вывезти из страны на автомобиле с номерами посольства Молдавии в России. После этого Негуца был отозван с должности посла республики.

Ранее по теме: Посол Молдавии в России отозван после инцидента с контрабандой анаболиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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