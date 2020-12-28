Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде анаболиков
Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан на 72 часа по подозрению в контрабанде анаболиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Молдавии.
«Бывший посол Молдавии в Российской Федерации сегодня вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, он был заслушан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков. Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа», — сообщили в Генпрокуратуре.
Агентство уточняет, что Негуца свою вину не признает. Позже прокуратура примет решение о возможном продлении срока ареста.
5 декабря молдавское министерство иностранных дел сообщило, что власти страны смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую планировали вывезти из страны на автомобиле с номерами посольства Молдавии в России. После этого Негуца был отозван с должности посла республики.