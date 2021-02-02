Гинцбург: вакцинация «Спутником V» защищает от коронавируса более двух лет
Вакцинация российским препаратом «Спутник V» обеспечивает защиту от коронавируса на протяжении двух лет и более, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования», – сказал Гинцбург на пресс-конференции.
Ранее, 20 января, замдиректора центра Денис Логунов сообщал, что иммунитет у сотрудников центра им. Гамалеи, привитых вакциной «Спутник V», сохраняется уже девять месяцев. Уровень антител у привитых граждан «несколько выше», чем у переболевших COVID-19, добавил он. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, стойкий иммунитет к коронавирусу у переболевших им людей сохраняется семь-восемь месяцев.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».