Гинцбург: вакцинация «Спутником V» защищает от коронавируса более двух лет

«У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования», – сказал Гинцбург на пресс-конференции.