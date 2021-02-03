В Москве аптеки начали принимать электронные рецепты в виде QR-кода
Жители Москвы с февраля 2021 г. могут получать лекарства в аптеках с помощью электронных рецептов с QR-кодом, сообщил оперштаб города со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
По словам Раковой, врачи смогут выписывать в электронном виде льготные рецепты на препараты и рецепты за полную стоимость. Пациенты смогут показывать в аптеке рецепты с QR-кодом на экране смартфона, пояснили в оперштабе. Проект запустился во всех аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптечных сетей. По словам Раковой,
Ракова отметила, что такая функция поможет врачам сократить время на выписку рецепта и исключит возможность покупки препаратов по одному рецепту в разных аптеках. Электронный рецепт нельзя повредить или потерять, добавила вице-мэр.
Ранее власти Москвы сообщали о планах запустить такой проект в 2021 г. Сейчас московские врачи оформляют электронные рецепты на лекарства, однако их нужно распечатывать перед походом в аптеку. Новая система поможет полностью отказаться от бумажных рецептов, пояснили в мэрии. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные бумажные рецепты.