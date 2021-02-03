В Москве аптеки начали принимать электронные рецепты в виде QR-кода

Ранее власти Москвы сообщали о планах запустить такой проект в 2021 г. Сейчас московские врачи оформляют электронные рецепты на лекарства, однако их нужно распечатывать перед походом в аптеку. Новая система поможет полностью отказаться от бумажных рецептов, пояснили в мэрии. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные бумажные рецепты.