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В Москве аптеки начали принимать электронные рецепты в виде QR-кода

Ведомости

Жители Москвы с февраля 2021 г. могут получать лекарства в аптеках с помощью электронных рецептов с QR-кодом, сообщил оперштаб города со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову. 

По словам Раковой, врачи смогут выписывать в электронном виде льготные рецепты на препараты и рецепты за полную стоимость. Пациенты смогут показывать в аптеке рецепты с QR-кодом на экране смартфона, пояснили в оперштабе. Проект запустился во всех аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптечных сетей. По словам Раковой,

Ракова отметила, что такая функция поможет врачам сократить время на выписку рецепта и исключит возможность покупки препаратов по одному рецепту в разных аптеках. Электронный рецепт нельзя повредить или потерять, добавила вице-мэр. 

Ранее власти Москвы сообщали о планах запустить такой проект в 2021 г. Сейчас московские врачи оформляют электронные рецепты на лекарства, однако их нужно распечатывать перед походом в аптеку. Новая система поможет полностью отказаться от бумажных рецептов, пояснили в мэрии. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные бумажные рецепты.

Ранее по теме: В Москве появятся рецепты на лекарства в виде QR-кодов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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