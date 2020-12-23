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В Москве появятся рецепты на лекарства в виде QR-кодов

Ведомости

Власти Москвы в 2021 г. планируют начать внедрение системы электронных рецептов на медицинские препараты, сообщила пресс-служба мэрии. Придя в аптеку, пациент должен будет показать фармацевту специальный QR-код на экране мобильного устройства, и ему отпустят выписанный препарат.

Московские врачи сейчас оформляют электронные рецепты на лекарства, однако их нужно распечатывать перед походом в аптеку. Новая система поможет полностью отказаться от бумажных рецептов, пояснили в мэрии. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные бумажные рецепты.

В пресс-службе отметили, что такая мера поможет исключить подделку рецептов, обеспечит их сохранность и поможет исключить незаконные множественные покупки препаратов по одному рецепту.

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Информацию о выписанных рецептах пациент сможет получить в личном кабинете на портале mos.ru, а также в мобильном приложении ЕМИАС.инфо и Информационном киоске. Планируется, что можно будет также получать информацию о наличии лекарственных препаратов в аптеках и бронировать их по рецептам за полную стоимость, в том числе на сайтах аптечных сервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных