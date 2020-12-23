В Москве появятся рецепты на лекарства в виде QR-кодов
Власти Москвы в 2021 г. планируют начать внедрение системы электронных рецептов на медицинские препараты, сообщила пресс-служба мэрии. Придя в аптеку, пациент должен будет показать фармацевту специальный QR-код на экране мобильного устройства, и ему отпустят выписанный препарат.
Московские врачи сейчас оформляют электронные рецепты на лекарства, однако их нужно распечатывать перед походом в аптеку. Новая система поможет полностью отказаться от бумажных рецептов, пояснили в мэрии. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные бумажные рецепты.
В пресс-службе отметили, что такая мера поможет исключить подделку рецептов, обеспечит их сохранность и поможет исключить незаконные множественные покупки препаратов по одному рецепту.
Информацию о выписанных рецептах пациент сможет получить в личном кабинете на портале mos.ru, а также в мобильном приложении ЕМИАС.инфо и Информационном киоске. Планируется, что можно будет также получать информацию о наличии лекарственных препаратов в аптеках и бронировать их по рецептам за полную стоимость, в том числе на сайтах аптечных сервисов.