В Москве появятся рецепты на лекарства в виде QR-кодов

Информацию о выписанных рецептах пациент сможет получить в личном кабинете на портале mos.ru, а также в мобильном приложении ЕМИАС.инфо и Информационном киоске. Планируется, что можно будет также получать информацию о наличии лекарственных препаратов в аптеках и бронировать их по рецептам за полную стоимость, в том числе на сайтах аптечных сервисов.