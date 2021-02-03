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Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией

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Россия возобновляет регулярное железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля, соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин по представлению оперштаба.

«С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске», — сообщает пресс-служба российского правительства.

Кроме того, с 8 февраля будет увеличено количество регулярных авиарейсов между Москвой и Минском с трёх до пяти в неделю, а также возобновятся полеты в Минск из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга по одному рейсу в неделю.

Железнодорожное сообщение с Белоруссией было прервано в марте 2020 г. в связи с распространением коронавируса. В начале августа того же года правительство России разрешило движение по территории страны транзитных поездов в Калининградскую область.

В сентябре 2020 г. было возобновлено авиасообщение с Белоруссией рейсами Москва-Минск. Однако регулярное сообщение по железной дороге с белорусскими городами откладывалось, несмотря на неоднократные заявления Минска о готовности возобновить его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных