Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией

Кроме того, с 8 февраля будет увеличено количество регулярных авиарейсов между Москвой и Минском с трёх до пяти в неделю, а также возобновятся полеты в Минск из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга по одному рейсу в неделю.