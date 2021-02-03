Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией
Россия возобновляет регулярное железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля, соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин по представлению оперштаба.
«С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске», — сообщает пресс-служба российского правительства.
Кроме того, с 8 февраля будет увеличено количество регулярных авиарейсов между Москвой и Минском с трёх до пяти в неделю, а также возобновятся полеты в Минск из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга по одному рейсу в неделю.
Железнодорожное сообщение с Белоруссией было прервано в марте 2020 г. в связи с распространением коронавируса. В начале августа того же года правительство России разрешило движение по территории страны транзитных поездов в Калининградскую область.
В сентябре 2020 г. было возобновлено авиасообщение с Белоруссией рейсами Москва-Минск. Однако регулярное сообщение по железной дороге с белорусскими городами откладывалось, несмотря на неоднократные заявления Минска о готовности возобновить его.