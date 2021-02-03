Путин обсудил с Вучичем поставки вакцины «Спутник V» в Сербию
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили в ходе телефонного разговора поставки в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.
«Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата «Спутник V»», – говорится в сообщении.
Вучич проинформировал Путина о своих оценках ситуации в косовском урегулировании с учетом контактов с зарубежными партнерами. Президент России подтвердил принципиальную позицию относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должен утвердить Совет Безопасности ООН.
«Отмечено, что Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах», – подчеркнули в Кремле.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность составляет 91,6%, от тяжелого течения коронавируса – 100%. 6 января в Сербии началась вакцинация этим препаратом. РФПИ и правительство страны договорились о поставке 2 млн доз вакцины. Первая партия поступила в страну 30 декабря.