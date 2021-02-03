Путин обсудил с Вучичем поставки вакцины «Спутник V» в Сербию

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность составляет 91,6%, от тяжелого течения коронавируса – 100%. 6 января в Сербии началась вакцинация этим препаратом. РФПИ и правительство страны договорились о поставке 2 млн доз вакцины. Первая партия поступила в страну 30 декабря.