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Путин обсудил с Вучичем поставки вакцины «Спутник V» в Сербию

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили в ходе телефонного разговора поставки в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.

«Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата «Спутник V»», – говорится в сообщении.

Вучич проинформировал Путина о своих оценках ситуации в косовском урегулировании с учетом контактов с зарубежными партнерами. Президент России подтвердил принципиальную позицию относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должен утвердить Совет Безопасности ООН.

«Отмечено, что Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах», – подчеркнули в Кремле.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность составляет 91,6%, от тяжелого течения коронавируса – 100%. 6 января в Сербии началась вакцинация этим препаратом. РФПИ и правительство страны договорились о поставке 2 млн доз вакцины. Первая партия поступила в страну 30 декабря.

Ранее по теме: Вучич допустил возможность производства вакцины «Спутник V» в Сербии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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