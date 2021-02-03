Суд арестовал главреда «Медиазоны» Смирнова на 25 суток
Тверской суд Москвы арестовал главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на 25 суток за повторное нарушение порядка организации массовых мероприятий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.
«Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП, и назначил наказание в виде административного ареста на срок 25 суток», — приводит агентство слова пресс-секретаря. Максимальное наказание по этой статье — 30 суток ареста.
Смирнова задержали 30 января, к вечеру его отпустили под обязательство о явке в суд.