Суд арестовал главреда «Медиазоны» Смирнова на 25 суток

«Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП, и назначил наказание в виде административного ареста на срок 25 суток», — приводит агентство слова пресс-секретаря. Максимальное наказание по этой статье — 30 суток ареста.