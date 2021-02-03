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Суд арестовал главреда «Медиазоны» Смирнова на 25 суток

Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на 25 суток за повторное нарушение порядка организации массовых мероприятий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

«Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП, и назначил наказание в виде административного ареста на срок 25 суток», — приводит агентство слова пресс-секретаря. Максимальное наказание по этой статье — 30 суток ареста.

Смирнова задержали 30 января, к вечеру его отпустили под обязательство о явке в суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных