Врач назвал защищающие от заражения коронавирусом факторы

Часть людей может не заражаться коронавирусом COVID-19, потому что уже переболела другим видом коронавируса, недавно перенесла ОРВИ или имеет местный иммунитет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.