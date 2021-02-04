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Врач назвал защищающие от заражения коронавирусом факторы

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Часть людей может не заражаться коронавирусом COVID-19, потому что уже переболела другим видом коронавируса, недавно перенесла ОРВИ или имеет местный иммунитет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.

Врач рассказал, что перенесенное заражение другим типом коронавируса может дать перекрестный иммунитет к новому коронавирусу. По его словам, после ОРВИ у пациентов поднимается уровень интерферонов, из-за чего снижается восприимчивость к вирусным инфекциям. 

Врач пояснил, что, возможно, существуют местные элементы иммунитетов, иммунных комплексов, которые не дают коронавирусу проникнуть в организм на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из факторов срабатывает при коронавирусе, является предметом научной дискуссии, отметил Вознесенский. 

По данным оперштаба на 3 февраля, в России зарегистрировано 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, погибли более 74 500. За сутки было выявлено 16 474 случая заражения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных