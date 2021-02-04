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Арестованные после акций протеста сообщили о переполненных камерах в спецприемнике

Ведомости

Арестованные участники акций протеста 31 января провели в автозаках примерно пять часов, затем их разместили в Центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово, говорится в аккаунте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. По его словам, 28 человек поселили в камеру, рассчитанную на восемь мест.

«В 4:45 зашли все вместе, никакой проверки. Девушек отделили, а всех мужчин из двух автобусов завели в одну камеру: 28 человек и четыре двухъярусные кровати (то есть рассчитано на 8 человек). Учитывая отсутствие проверок и обыска, это явно из-за дикой нехватки мест», — говорится в Twitter Смирнова, так же арестованного по решению суда.

По его словам, примерно в 8:00 арестованным принесли воду, «очень вежливо попросили немного потерпеть и всех нормально расселят». Смирнов добавил, что около 100 человек сидит в четырех камерах спецприемника, одна из них — женская. Около 10:00 утра обещали расселить, рассказал он. Смирнов отметил, что сотрудники центра ведут себя очень вежливо.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно проверить информацию об условиях содержания задержанных и, если она подтвердится, принять меры.

31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранители задержали около 5,3 тыс. участников протестов по всей России. Первые акции протеста прошли 23 января. 

Ранее по теме: Суд арестовал главреда «Медиазоны» Смирнова на 25 суток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных