Арестованные после акций протеста сообщили о переполненных камерах в спецприемнике

«В 4:45 зашли все вместе, никакой проверки. Девушек отделили, а всех мужчин из двух автобусов завели в одну камеру: 28 человек и четыре двухъярусные кровати (то есть рассчитано на 8 человек). Учитывая отсутствие проверок и обыска, это явно из-за дикой нехватки мест», — говорится в Twitter Смирнова, так же арестованного по решению суда.