Адвокат сообщил о предъявлении Соболь обвинения по «санитарному делу»

Соболь задержали и доставили в изолятор временного содержания на Петровку 27 января, туда же доставили и брата Навального Олега. 29 января Тверской суд Москвы отправил обоих под домашний арест до 23 марта 2021 г. по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм. Та же мера была принята в отношении координатора московского штаба ФБК Олега Степанова. Вчера, 3 февраля, Олегу Навальному было предъявлено аналогичное с делом Соболь обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.