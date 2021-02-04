Адвокат сообщил о предъявлении Соболь обвинения по «санитарному делу»
Соратнице основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, юристу фонда Любови Соболь предъявили обвинения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве. Об этом в Twitter сообщил ее адвокат Владимир Воронин.
«Любови Соболь предъявили обвинение по "санитарному" делу. Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению сан-эпид правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путём уговора и призыва», — написал Воронин. В прикрепленном к твиту документу говорится, что обвинение касается ст. 236 УК РФ.
Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. До этого, 29 января, Соболь оштрафовали на 250 тыс. руб. за призывы к несогласованным массовым мероприятиям.
Соболь задержали и доставили в изолятор временного содержания на Петровку 27 января, туда же доставили и брата Навального Олега. 29 января Тверской суд Москвы отправил обоих под домашний арест до 23 марта 2021 г. по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм. Та же мера была принята в отношении координатора московского штаба ФБК Олега Степанова. Вчера, 3 февраля, Олегу Навальному было предъявлено аналогичное с делом Соболь обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.
Под домашним арестом в качестве подозреваемых по делу также находятся пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января.По данным департамента здравоохранения Москвы, которые получены через приложение «Социальный мониторинг», в акциях 23 января приняли участие 19 человек с подтвержденным положительным тестом на коронавирус.