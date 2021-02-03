Брата Навального обвинили в призывах к нарушению санитарных норм на митинге
Следственный комитет предъявил обвинения брату основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Олегу в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, так как он призывал людей выйти на несогласованную акцию протеста 23 января в Москве, сообщил его адвокат Никос Параскевов.
«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ («Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил»), вину он не признал», — сказал он агентству ТАСС.
27 января Олега Навального задержали и доставили в изолятор временного содержания на Петровку, сообщил директор ФБК Иван Жданов на своей странице в Twitter. Туда же привезли юриста ФБК Любовь Соболь. 29 января Тверской суд Москвы отправил обоих под домашний арест до 23 марта 2021 г. по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм. Та же мера была принята в отношении координатора московского штаба ФБК Олега Степанова.
Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и вчера осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января.
Департамент здравоохранения Москвы со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг» сообщил, что в акциях 23 января приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Отмечалось, что таким образом они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).