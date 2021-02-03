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Брата Навального обвинили в призывах к нарушению санитарных норм на митинге

Ведомости

Следственный комитет предъявил обвинения брату основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Олегу в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, так как он призывал людей выйти на несогласованную акцию протеста 23 января в Москве, сообщил его адвокат Никос Параскевов.

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ («Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил»), вину он не признал», — сказал он агентству ТАСС.

27 января Олега Навального задержали и доставили в изолятор временного содержания на Петровку, сообщил директор ФБК Иван Жданов на своей странице в Twitter. Туда же привезли юриста ФБК Любовь Соболь. 29 января Тверской суд Москвы отправил обоих под домашний арест до 23 марта 2021 г. по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм. Та же мера была принята в отношении координатора московского штаба ФБК Олега Степанова.

Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и вчера осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января.

Департамент здравоохранения Москвы со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг» сообщил, что в акциях 23 января приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Отмечалось, что таким образом они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Ранее по теме: Пять участников протестов 23 января задержаны за нарушение санитарных правил

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных