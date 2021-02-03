Брата Навального обвинили в призывах к нарушению санитарных норм на митинге

Департамент здравоохранения Москвы со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг» сообщил, что в акциях 23 января приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Отмечалось, что таким образом они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).