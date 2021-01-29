Пять участников протестов 23 января задержаны за нарушение санитарных правил

«Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы. В результате проведенных полицейскими мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны пять граждан», — рассказали в ведомстве, уточнив, что следователи обратились с ходатайством в Тверской суд столицы об избрании задержанным меры пресечения.