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Пять участников протестов 23 января задержаны за нарушение санитарных правил

Ведомости

Пять человек, призывавших выйти на несогласованную акцию протеста на Пушкинской площади 23 января, задержаны в Москве, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

«Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы. В результате проведенных полицейскими мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны пять граждан», — рассказали в ведомстве, уточнив, что следователи обратились с ходатайством в Тверской суд столицы об избрании задержанным меры пресечения. 

Ранее департамент здравоохранения Москвы со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг» сообщил, что в протестах 23 января приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие, отметили в МВД.

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Оппозиционера поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. В целом акции прошли в 125 городах России, следует из данных «ОВД-Инфо». Задержаны свыше 3,6 тыс. человек.

Ранее по теме: СМИ: после митинга в Москве завели дело о нарушении санитарных норм

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных