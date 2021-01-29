Пять участников протестов 23 января задержаны за нарушение санитарных правил
Пять человек, призывавших выйти на несогласованную акцию протеста на Пушкинской площади 23 января, задержаны в Москве, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).
«Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы. В результате проведенных полицейскими мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны пять граждан», — рассказали в ведомстве, уточнив, что следователи обратились с ходатайством в Тверской суд столицы об избрании задержанным меры пресечения.
Ранее департамент здравоохранения Москвы со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг» сообщил, что в протестах 23 января приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие, отметили в МВД.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Оппозиционера поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. В целом акции прошли в 125 городах России, следует из данных «ОВД-Инфо». Задержаны свыше 3,6 тыс. человек.