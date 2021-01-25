СМИ: после митинга в Москве завели дело о нарушении санитарных норм
В Москве после проведения несогласованной акции протеста 23 января возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ. Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», — сказал собеседник ТАСС. Он добавил, что в рамках дела сотрудники правоохранительных органов уже провели несколько допросов.
Ранее, 23 января, департамент здравоохранения Москвы со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг» сообщил, что участие в протестах на Пушкинской площади приняли 19 человек с подтвержденным коронавирусом. В ведомстве подчеркнули, что они нарушили правила картина и обязательной самоизоляции.
Ранее в связи с несогласованными акциями в Москве Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ). За день до этого СК возбудил уголовное дело по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Оппозиционера поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».