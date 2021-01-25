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СМИ: после митинга в Москве завели дело о нарушении санитарных норм

Ведомости

В Москве после проведения несогласованной акции протеста 23 января возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ. Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», — сказал собеседник ТАСС. Он добавил, что в рамках дела сотрудники правоохранительных органов уже провели несколько допросов.

Ранее, 23 января, департамент здравоохранения Москвы со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг» сообщил, что участие в протестах на Пушкинской площади приняли 19 человек с подтвержденным коронавирусом. В ведомстве подчеркнули, что они нарушили правила картина и обязательной самоизоляции.

Ранее в связи с несогласованными акциями в Москве Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ). За день до этого СК возбудил уголовное дело по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. 

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Оппозиционера поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. При этом Reuters утверждал, что это число выше как минимум в 10 раз. В целом акции прошли в 125 городах России, следует из данных «ОВД-Инфо». Задержаны свыше 3,6 тыс. человек.

Ранее по теме: Акции в поддержку Навального закончились задержаниями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных