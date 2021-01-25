СМИ: после митинга в Москве завели дело о нарушении санитарных норм

Ранее в связи с несогласованными акциями в Москве Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ). За день до этого СК возбудил уголовное дело по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.