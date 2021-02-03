Тюремный срок Навального дополнили задержаниями его сторонников

Примерно в то же время задержания проходили и возле Большого театра – туда дошла небольшая группа протестующих, скандировавшая: «Москва, выходи!» Несмотря на позднее время, людей в центре поначалу было много, но ОМОН своими действиями очистил улицы даже от тех, кто приехал не для участия в акции, а ради интереса. Так, на пересечении Страстного бульвара и Большой Дмитровки корреспондент «Ведомостей» наблюдал, как сотрудники ОМОНа задерживали прохожих, которые не выкрикивали никаких лозунгов и не держали плакаты, а просто стояли или проходили рядом с ОМОНом.