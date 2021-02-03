Тюремный срок Навального дополнили задержаниями его сторонников

Тюремный срок Навального дополнили задержаниями его сторонниковКак граждане, силовики, власть и заграница отреагировали на решение Симоновского суда
Заключение политика Алексея Навального в колонию после удовлетворения ходатайства ФСИН Симоновским судом вызвало несанкционированные протесты в Москве и резкую реакцию на Западе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, как Владимир Путин отреагировал на приговор, осудил последовавшие стихийные акции протеста и сказал, что их проведение «подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона».
Осуждение на западе
Официальные представители ЕС, входящих в него стран и США уже призвали к освобождению Навального и не исключили введения против России новых санкций. В частности, пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил Reuters, что правительство Германии в связи с изменением Навальному условного срока на реальный может ввести дополнительные санкции в отношении России. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС обсудят ситуацию с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) на ближайшем заседании в феврале.
Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что новые санкции весьма вероятны. Во-первых, санкции за нарушение прав человека может ввести ЕС, используя принятый в прошлом году правовой механизм. Тогда группа российских чиновников подпадет под визовые ограничения, а их активы на территории ЕС заморозят.
Во-вторых, новые санкции могут ввести США с помощью «глобального акта Магнитского». Возможны и санкции за отравление Навального со ссылкой на конвенцию о запрете химического оружия – тогда под ударом может оказаться суверенный долг России в рублях (против долга в валюте санкции уже введены), однако это может нанести ущерб самим американцам, считает Тимофеев. Санкции против чиновников не будут иметь больших последствий, но, если США по призыву руководителей ФБК введут санкции в отношении российских бизнесменов, это повлечет за собой серьезную реакцию рынков. «Санкции даже против топ-менеджеров компаний причиняют проблемы», – поясняет Тимофеев.
Акции в Москве
Поздним вечером 2 февраля, сразу после оглашения приговора Навальному, в центре Москвы прошла стихийная акция протеста. Впрочем, к ней силовики начали готовиться еще до того, как суд в 20.22 удовлетворил ходатайство ФСИН. В результате, когда в 20.29 столичный штаб Навального призвал людей собраться на Манежной площади, она была уже оцеплена, а силы МВД стали расширять охраняемую зону, выдвинувшись в сторону начала Тверской улицы.
Центральные станции метро были закрыты. Превентивно была оцеплена полицией и Пушкинская площадь. Протестующие, не собиравшиеся большими колоннами, в какой-то момент фактически оказались зажаты между полицейскими кордонами и были вынуждены перестраивать свое шествие по центру так, чтобы не наткнуться на ОМОН.
Одна из колонн, около 200 человек, двинулась от отеля Ritz Carlton по Моховой улице в сторону Большой Никитской и далее – в сторону Бульварного кольца, скандируя: «Свободу!» Уже после поворота на Никитский бульвар около 22.30 колонну встретил ОМОН, разбегающихся людей начали хватать и сажать в оперативно подъехавшие автозаки.
Примерно в то же время задержания проходили и возле Большого театра – туда дошла небольшая группа протестующих, скандировавшая: «Москва, выходи!» Несмотря на позднее время, людей в центре поначалу было много, но ОМОН своими действиями очистил улицы даже от тех, кто приехал не для участия в акции, а ради интереса. Так, на пересечении Страстного бульвара и Большой Дмитровки корреспондент «Ведомостей» наблюдал, как сотрудники ОМОНа задерживали прохожих, которые не выкрикивали никаких лозунгов и не держали плакаты, а просто стояли или проходили рядом с ОМОНом.
Одна из самых больших колонн – примерно из 400 человек – около 23.10 свернула с Петровки в Дмитровский переулок, чтобы пройти на параллельную Петровке улицу Большая Дмитровка. Но люди попали в ловушку: переулок с обеих сторон перекрыли автозаки и ОМОН, а полиция начала жесткие задержания.
Против некоторых безоружных демонстрантов, оказавшихся перед полицией в первых рядах, применялись дубинки. Прижатых к стенам и зажатых во дворах протестующих рассаживали в автозаки – прессу при этом ОМОН старался оттеснить как можно дальше.
Среди задержанных в переулке оказались и журналисты – Екатерина Аренина («Важные истории»), Анастасия Стогней и Валерия Позыченок (The Bell), при этом Аренина была не только с редакционным заданием, но и с бейджем представителя прессы. Вместе с другими задержанными журналистов отвезли в ОВД «Орехово-Борисово Северное», где отобрали телефоны, спустя некоторое время журналисток отпустили без составления протокола.
Других задержанных продолжили опрашивать (в том числе о месте их учебы), у некоторых отбирали социальные карты. Прибывшего адвоката Гаджи Алиева к ним не пускали. Один из сотрудников ОВД после полуночи сказал корреспонденту «Ведомостей», что на ночь задержанных оставлять не будут, а отпустят после опроса. Однако, как сообщил «Ведомостям» Алиев, до утра 3 февраля задержанных так и не отпустили, а прямо из ОВД начали отвозить в Нагатинский райсуд для оформления административного ареста.
Всего в Москве 2 февраля, по данным «ОВД-инфо», было задержано 1170 человек. 251 человек был задержан в Петербурге – там задержания участников стихийного шествия проходили в районе Невского проспекта. По подсчетам «ОВД-инфо», 157 человек по всей России сейчас уже отбывают административные аресты после акций в поддержку Навального 23 и 31 января.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Беляева, Санкт-Петербург