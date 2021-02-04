В Кремле прокомментировали сообщения о переполненных камерах в спецприемниках
Задержанных участников акций протеста 31 января больше, чем их могут оформить и принять в изоляторы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее арестованные сообщили о переполненных камерах в спецприемнике в Сахарово.
«Задержано больше, чем их могут обработать эти изоляторы. Их задержано больше, чем можно оформить в сжатые сроки, поэтому возникают такие последствия. Но еще раз повторяю: здесь нужно говорить не о последствиях. В первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о том, что в восьмиместных камерах размещают по 28 задержанных, и зачем столько задержанных, если их негде размещать. Песков отметил, что «соответствующие органы принимают все возможные меры, чтобы исправить эту ситуацию».
Пресс-секретарь добавил, что президенту России Владимиру Путину не показывали видео из переполненных камер и автозаков. Песков подчеркнул, что «эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях. В первую очередь нужно говорить об этом».
Ранее в аккаунте главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова в Twitter сообщалось, что арестованных участников акций протеста 31 января несколько часов держали в автозаке. Затем 28 человек из автозака поселили в камеру центра временного содержания иностранцев на восемь человек. Позднее Смирнов сообщил, что камеры расселили.
31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранители задержали около 5,3 тыс. участников протестов по всей России. Первые акции протеста прошли 23 января.