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В Кремле прокомментировали сообщения о переполненных камерах в спецприемниках

Ведомости

Задержанных участников акций протеста 31 января больше, чем их могут оформить и принять в изоляторы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее арестованные сообщили о переполненных камерах в спецприемнике в Сахарово.

«Задержано больше, чем их могут обработать эти изоляторы. Их задержано больше, чем можно оформить в сжатые сроки, поэтому возникают такие последствия. Но еще раз повторяю: здесь нужно говорить не о последствиях. В первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о том, что в восьмиместных камерах размещают по 28 задержанных, и зачем столько задержанных, если их негде размещать. Песков отметил, что «соответствующие органы принимают все возможные меры, чтобы исправить эту ситуацию».

Пресс-секретарь добавил, что президенту России Владимиру Путину не показывали видео из переполненных камер и автозаков. Песков подчеркнул, что «эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях. В первую очередь нужно говорить об этом».

Ранее в аккаунте главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова в Twitter сообщалось, что арестованных участников акций протеста 31 января несколько часов держали в автозаке. Затем 28 человек из автозака поселили в камеру центра временного содержания иностранцев на восемь человек. Позднее Смирнов сообщил, что камеры расселили.

31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранители задержали около 5,3 тыс. участников протестов по всей России. Первые акции протеста прошли 23 января. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных