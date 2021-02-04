В Кремле прокомментировали сообщения о переполненных камерах в спецприемниках

«Задержано больше, чем их могут обработать эти изоляторы. Их задержано больше, чем можно оформить в сжатые сроки, поэтому возникают такие последствия. Но еще раз повторяю: здесь нужно говорить не о последствиях. В первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о том, что в восьмиместных камерах размещают по 28 задержанных, и зачем столько задержанных, если их негде размещать. Песков отметил, что «соответствующие органы принимают все возможные меры, чтобы исправить эту ситуацию».