Разработчики оценили длительность иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»
Иммунитет после прививки вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет сохраняться, предположительно, в течение года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяну Непомнящих.
«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — сказала Непомнящих.
Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» обеспечивает защиту от коронавируса на протяжении двух лет и более.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».