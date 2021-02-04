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Разработчики оценили длительность иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Ведомости

Иммунитет после прививки вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет сохраняться, предположительно, в течение года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяну Непомнящих.

«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — сказала Непомнящих.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» обеспечивает защиту от коронавируса на протяжении двух лет и более.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 

Ранее по теме: Гинцбург: вакцинация «Спутником V» защищает от коронавируса более двух лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных