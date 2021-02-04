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«Белавиа» объявила о возобновлении рейсов в Петербург

Ведомости

«Белавиа» возобновляет рейсы из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршрутам Минск – Санкт-Петербург – Минск и Минск – Ростов-на-Дону – Минск», — говорится в сообщении. 

Рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться по пятницам, в Ростов-на-Дону — по субботам. Авиакомпания также увеличила число полетов в Москву. Рейсы в российскую столицу из Минска будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта 2020 г. в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. С республикой было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. 20 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией с 21 сентября. 30 сентября «Белавиа» возобновила полеты в Москву. Регулярное железнодорожное сообщение с Белоруссией возобновится с 8 февраля.

Ранее по теме: Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных