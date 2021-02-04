«Белавиа» объявила о возобновлении рейсов в Петербург
«Белавиа» возобновляет рейсы из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба авиакомпании.
«Авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршрутам Минск – Санкт-Петербург – Минск и Минск – Ростов-на-Дону – Минск», — говорится в сообщении.
Рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться по пятницам, в Ростов-на-Дону — по субботам. Авиакомпания также увеличила число полетов в Москву. Рейсы в российскую столицу из Минска будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта 2020 г. в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. С республикой было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. 20 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией с 21 сентября. 30 сентября «Белавиа» возобновила полеты в Москву. Регулярное железнодорожное сообщение с Белоруссией возобновится с 8 февраля.