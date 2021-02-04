Навального привезут в суд для рассмотрения дела о клевете на ветерана

Следствие подозревает его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека. По этому делу Навальному грозят штраф в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года, либо обязательные работы на срок до 240 часов. Увеличение срока лишения свободы по этой статье не предусматривается.