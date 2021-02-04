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Навального привезут в суд для рассмотрения дела о клевете на ветерана

Ведомости

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального 5 февраля доставят в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения дела о клевете на ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК), которое было заведено в июне прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Доставка Алексея Навального будет», – сообщила агентству пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

Следствие подозревает его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека. По этому делу Навальному грозят штраф в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года, либо обязательные работы на срок до 240 часов. Увеличение срока лишения свободы по этой статье не предусматривается.

2 июня RT опубликовал видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. Среди них был участник Великой Отечественной войны 93-летний Игнат Артеменко. Пожилой мужчина высказал свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию России. 2 июня Навальный скопировал это видео и разместил его в соцсетях, сопроводив оскорбительными комментариями, в частности, он назвал выступающих в ролике людей «предателями».

По мнению следствия, комментарий содержит ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. «Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», – отмечает СКР. Ранее внук Артеменко сообщал «РИА Новости», что самочувствие ветерана ухудшилось после его ознакомления с комментарием Навального.

2 февраля, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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