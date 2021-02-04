Навального привезут в суд для рассмотрения дела о клевете на ветерана
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального 5 февраля доставят в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения дела о клевете на ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК), которое было заведено в июне прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Доставка Алексея Навального будет», – сообщила агентству пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
Следствие подозревает его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека. По этому делу Навальному грозят штраф в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года, либо обязательные работы на срок до 240 часов. Увеличение срока лишения свободы по этой статье не предусматривается.
2 июня RT опубликовал видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. Среди них был участник Великой Отечественной войны 93-летний Игнат Артеменко. Пожилой мужчина высказал свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию России. 2 июня Навальный скопировал это видео и разместил его в соцсетях, сопроводив оскорбительными комментариями, в частности, он назвал выступающих в ролике людей «предателями».
По мнению следствия, комментарий содержит ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. «Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», – отмечает СКР. Ранее внук Артеменко сообщал «РИА Новости», что самочувствие ветерана ухудшилось после его ознакомления с комментарием Навального.
2 февраля, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.