Лавров назвал «зашкаливающей истерикой» реакцию Запада на дело Навального

Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК, который с 22 августа 2020 г. до 17 января 2021 г. находился в Берлине, где он проходил лечение. Это, по словам Навального, стало причиной, по которой он не отмечался в инспекции, куда должен был являться дважды в месяц. В ходе суда сторона обвинения заявила, что местоположение Навального, выписавшегося из стационара 23 сентября, было нельзя определить. Вдобавок во ФСИН заявили, что тот нарушал условия испытательного срока и до этого. Навальный сказал, что после выписки из клиники продолжал лечиться амбулаторно.