Лавров назвал «зашкаливающей истерикой» реакцию Запада на дело Навального
Истерика западных стран в связи с судом над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным и решением о замене его условного срока на реальный зашкаливает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, все, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади (цитата по «РИА Новости»).
Вчера, 2 февраля, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК, который с 22 августа 2020 г. до 17 января 2021 г. находился в Берлине, где он проходил лечение. Это, по словам Навального, стало причиной, по которой он не отмечался в инспекции, куда должен был являться дважды в месяц. В ходе суда сторона обвинения заявила, что местоположение Навального, выписавшегося из стационара 23 сентября, было нельзя определить. Вдобавок во ФСИН заявили, что тот нарушал условия испытательного срока и до этого. Навальный сказал, что после выписки из клиники продолжал лечиться амбулаторно.
На суде над Навальным присутствовали иностранные дипломаты из разных стран. При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это вмешательством во внутренние дела России и «саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания» страны.