Собянин заявил об улучшении эпидемиологической ситуации в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Эпидемиологическая ситуация сегодня демонстрирует постоянное улучшение», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам столичного мэра, несмотря на «достаточно активное общение» граждан в новогодние праздники, ситуация набрала «большую положительную динамику», которая сохраняется и на сегодняшний день.
«Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся где-то на уровне сентябрьских показателей. Эти показатели улучшаются», — подчеркнул он.
Ранее Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Тогда он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.
29 января столичный мэр заявил, что более половины жителей города переболели коронавирусом.
По данным оперативного штаба на 4 февраля, в Москве за сутки выявили 2095 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5324 пациента, скончались 67 человек. В целом в России за сутки зафиксировали 16 714 новых случаев коронавируса, умер 521 пациент с инфекцией.