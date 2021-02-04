Собянин заявил о необходимости сохранения запрета на массовые мероприятия
В Москве пока рано снимать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на проведение массовых мероприятий, заявил во время интервью на телеканале «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
«Конечно, мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить», — заявил он.
При этом, по словам мэра, сейчас Москва вступила в относительно стабильный период положительных изменений. Он напомнил, что в связи с этим власти вновь разрешили работать в офисах и посещать учебные заведения, сняли запрет на работу общепита после 23:00 и открыли музеи.
По данным оперштаба на 4 февраля, с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 937,4 тыс. жителей Москвы, из которых 13,7 тыс. скончались из-за COVID-19, а 88,6 тыс. находятся в активной стадии болезни. За последние сутки инфекцию обнаружили у 2095 человек. Это почти в три раза меньше, чем 1 января 2021 г., когда прирост составил 5907 новых случаев.
В целом в России коронавирус нашли у 3,9 млн человек. Из них умерли 75,2 тыс. Сейчас COVID-19 болеют 452,8 граждан.