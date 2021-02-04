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Собянин заявил о необходимости сохранения запрета на массовые мероприятия

Ведомости

В Москве пока рано снимать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на проведение массовых мероприятий, заявил во время интервью на телеканале «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

«Конечно, мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить», — заявил он.

При этом, по словам мэра, сейчас Москва вступила в относительно стабильный период положительных изменений. Он напомнил, что в связи с этим власти вновь разрешили работать в офисах и посещать учебные заведения, сняли запрет на работу общепита после 23:00 и открыли музеи.

По данным оперштаба на 4 февраля, с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 937,4 тыс. жителей Москвы, из которых 13,7 тыс. скончались из-за COVID-19, а 88,6 тыс. находятся в активной стадии болезни. За последние сутки инфекцию обнаружили у 2095 человек. Это почти в три раза меньше, чем 1 января 2021 г., когда прирост составил 5907 новых случаев.

В целом в России коронавирус нашли у 3,9 млн человек. Из них умерли 75,2 тыс. Сейчас COVID-19 болеют 452,8 граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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