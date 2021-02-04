Собянин заявил о необходимости сохранения запрета на массовые мероприятия

По данным оперштаба на 4 февраля, с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 937,4 тыс. жителей Москвы, из которых 13,7 тыс. скончались из-за COVID-19, а 88,6 тыс. находятся в активной стадии болезни. За последние сутки инфекцию обнаружили у 2095 человек. Это почти в три раза меньше, чем 1 января 2021 г., когда прирост составил 5907 новых случаев.