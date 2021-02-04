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Собянин назвал срок снятия коронавирусных ограничений в Москве

Ведомости

Если наблюдаемая сейчас динамика по коронавирусу сохранится, введенные в связи с пандемией ограничения будут сняты в Москве в мае, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если тренд этот сохранится, то, действительно, основные ограничения уже будут сняты. Они и сегодня сняты, но есть еще целый ряд ограничений. Сказать, что возвратили нас к полноценной жизни, нет, нельзя», — ответил столичный градоначальник на вопрос ведущего о том, сохраняет ли он прогноз по возвращению к жизни, которая была до пандемии, в мае 2021 г.

На вопрос, можно ли строить планы на лето этого года, Собянин сказал, что это будет зависеть не только от ситуации в России, так как многие граждане собираются выехать за границу, а какой будет ситуация там, неизвестно. Тем не менее он выразил надежду, что обстановка улучшится. 

«Я думаю, в России будет все более-менее нормально к лету», — резюмировал мэр.

По данным оперштаба на 4 февраля, с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 937,4 тыс. жителей Москвы, из которых 13,7 тыс. скончались из-за COVID-19, а 88,6 тыс. находятся в активной стадии болезни. За последние сутки инфекцию обнаружили у 2095 человек. Это почти в три раза меньше, чем 1 января 2021 г., когда прирост составил 5907 новых случаев.

В целом в России коронавирус нашли у 3,9 млн человек. Из них умерли 75,2 тыс. Сейчас COVID-19 болеют 452,8 граждан.

Ранее по теме: Собянин заявил об улучшении эпидемиологической ситуации в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных