Собянин назвал срок снятия коронавирусных ограничений в Москве
Если наблюдаемая сейчас динамика по коронавирусу сохранится, введенные в связи с пандемией ограничения будут сняты в Москве в мае, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Если тренд этот сохранится, то, действительно, основные ограничения уже будут сняты. Они и сегодня сняты, но есть еще целый ряд ограничений. Сказать, что возвратили нас к полноценной жизни, нет, нельзя», — ответил столичный градоначальник на вопрос ведущего о том, сохраняет ли он прогноз по возвращению к жизни, которая была до пандемии, в мае 2021 г.
На вопрос, можно ли строить планы на лето этого года, Собянин сказал, что это будет зависеть не только от ситуации в России, так как многие граждане собираются выехать за границу, а какой будет ситуация там, неизвестно. Тем не менее он выразил надежду, что обстановка улучшится.
«Я думаю, в России будет все более-менее нормально к лету», — резюмировал мэр.
По данным оперштаба на 4 февраля, с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 937,4 тыс. жителей Москвы, из которых 13,7 тыс. скончались из-за COVID-19, а 88,6 тыс. находятся в активной стадии болезни. За последние сутки инфекцию обнаружили у 2095 человек. Это почти в три раза меньше, чем 1 января 2021 г., когда прирост составил 5907 новых случаев.
В целом в России коронавирус нашли у 3,9 млн человек. Из них умерли 75,2 тыс. Сейчас COVID-19 болеют 452,8 граждан.