Собянин назвал срок снятия коронавирусных ограничений в Москве

«Если тренд этот сохранится, то, действительно, основные ограничения уже будут сняты. Они и сегодня сняты, но есть еще целый ряд ограничений. Сказать, что возвратили нас к полноценной жизни, нет, нельзя», — ответил столичный градоначальник на вопрос ведущего о том, сохраняет ли он прогноз по возвращению к жизни, которая была до пандемии, в мае 2021 г.