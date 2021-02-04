Путин утвердил новые критерии оценки эффективности работы губернаторов

Предыдущий такой указ от 25 апреля 2019 г. содержал 15 пунктов. Из старого списка в новый не вошли показатели числа высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, оценка производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень естественного прироста населения и доступности жилья, а также доля городов в регионе с благоприятной городской средой.