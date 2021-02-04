Путин утвердил новые критерии оценки эффективности работы губернаторов
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым эффективность деятельности губернаторов и региональных органов исполнительной власти будет оцениваться по новым критериям.
В перечень вошли 20 показателей:
1. Доверие к власти. Здесь будет учитываться общественная оценка достижения регионами национальных целей развития;
2. Численность населения региона;
3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
4. Уровень бедности;
5. Доля регулярно занимающихся спортом жителей;
6. Уровень образования;
7. Эффективность выявления талантов у детей и молодежи и их развитие;
8. Доля жителей-волонтеров;
9. Условия для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности»;
10. Количество посещений гражданами культурных мероприятий;
11. Число улучшивших свои жилищные условия семей;
12. Объем жилищного строительства;
13. Качество городской среды;
14. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях;
15. Качество окружающей среды;
16. Рост реальной среднемесячной зарплаты граждан;
17. Рост реальных денежных доходов населения;
18. Рост инвестиций в основной капитал. При этом не будут учитываться федеральные проекты и финансирование из бюджета;
19. Число жителей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей;
20. «Цифровая зрелость» госорганов из сферы здравоохранения, образования, строительства и транспорта.
Предыдущий такой указ от 25 апреля 2019 г. содержал 15 пунктов. Из старого списка в новый не вошли показатели числа высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, оценка производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень естественного прироста населения и доступности жилья, а также доля городов в регионе с благоприятной городской средой.