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Путин утвердил новые критерии оценки эффективности работы губернаторов

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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым эффективность деятельности губернаторов и региональных органов исполнительной власти будет оцениваться по новым критериям. 

В перечень вошли 20 показателей:

1. Доверие к власти. Здесь будет учитываться общественная оценка достижения регионами национальных целей развития;

2. Численность населения региона;

3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

4. Уровень бедности;

5. Доля регулярно занимающихся спортом жителей;

6. Уровень образования;

7. Эффективность выявления талантов у детей и молодежи и их развитие;

8. Доля жителей-волонтеров;

9. Условия для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности»;

10. Количество посещений гражданами культурных мероприятий;

11. Число улучшивших свои жилищные условия семей;

12. Объем жилищного строительства;

13. Качество городской среды;

14. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях;

15. Качество окружающей среды;

16. Рост реальной среднемесячной зарплаты граждан;

17. Рост реальных денежных доходов населения;

18. Рост инвестиций в основной капитал. При этом не будут учитываться федеральные проекты и финансирование из бюджета;

19. Число жителей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей;

20. «Цифровая зрелость» госорганов из сферы здравоохранения, образования, строительства и транспорта.

Предыдущий такой указ от 25 апреля 2019 г. содержал 15 пунктов. Из старого списка в новый не вошли показатели числа высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, оценка производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень естественного прироста населения и доступности жилья, а также доля городов в регионе с благоприятной городской средой. 

Ранее по теме: Эффективность управления регионами в 2020 году снизилась из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных