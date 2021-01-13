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Эффективность управления регионами в 2020 году снизилась из-за пандемии

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Елена Мухаметшина
В условиях пандемии выросла нагрузка на социальную сферу, были проблемы в экономическом развитии и привлечении инвестиций, однако, как считают эксперты, ситуация в целом управляема /Ярослав Чингаев для Ведомостей

Поляризация российских регионов по эффективности управления выросла в 2020 г. в условиях пандемии – успешные губернаторы могут работать в сложных условиях, а в части регионов управленческая ситуация была упущена. Это следует из рейтинга эффективности управления регионами, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Методика рейтинга предполагает оценку трех блоков управленческой эффективности. По оценке экспертов, снизилась средняя эффективность социального и финансово-экономического блоков управления, однако выросла политико-управленческая эффективность.

В условиях пандемии выросла нагрузка на социальную сферу, были проблемы в экономическом развитии и привлечении инвестиций, однако, как считают эксперты, ситуация в целом управляема. В первую пятерку регионов с высоким уровнем управления вошли Тюменская, Тульская области, ЯНАО, Чечня и Белгородская область. Среди аутсайдеров рейтинга – Хакасия, Бурятия, Ингушетия, Северная Осетия и Карелия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных