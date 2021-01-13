Эффективность управления регионами в 2020 году снизилась из-за пандемии

Эффективность управления регионами в 2020 году снизилась из-за пандемииВ новом году основные риски будут связаны с ожиданиями населения после коронавируса
Поляризация российских регионов по эффективности управления выросла в 2020 г. в условиях пандемии – успешные губернаторы могут работать в сложных условиях, а в части регионов управленческая ситуация была упущена. Это следует из рейтинга эффективности управления регионами, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Методика рейтинга предполагает оценку трех блоков управленческой эффективности. По оценке экспертов, снизилась средняя эффективность социального и финансово-экономического блоков управления, однако выросла политико-управленческая эффективность.
В условиях пандемии выросла нагрузка на социальную сферу, были проблемы в экономическом развитии и привлечении инвестиций, однако, как считают эксперты, ситуация в целом управляема. В первую пятерку регионов с высоким уровнем управления вошли Тюменская, Тульская области, ЯНАО, Чечня и Белгородская область. Среди аутсайдеров рейтинга – Хакасия, Бурятия, Ингушетия, Северная Осетия и Карелия.