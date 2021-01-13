Эффективность управления регионами в 2020 году снизилась из-за пандемии

Поляризация российских регионов по эффективности управления выросла в 2020 г. в условиях пандемии – успешные губернаторы могут работать в сложных условиях, а в части регионов управленческая ситуация была упущена. Это следует из рейтинга эффективности управления регионами, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Методика рейтинга предполагает оценку трех блоков управленческой эффективности. По оценке экспертов, снизилась средняя эффективность социального и финансово-экономического блоков управления, однако выросла политико-управленческая эффективность.