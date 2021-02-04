Азербайджан сообщил о гибели военного при взрыве в Агдамском районе

Агдамский район наряду с Кельбаджарским и Лачинским были возвращены Азербайджану непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) в соответствии с соглашением от 9 ноября 2020 г. между Баку и Ереваном. Оно положило конец войне в Нагорном Карабахе, начавшейся 27 сентября того же года из-за статуса территории, формально принадлежащей Азербайджану, но исторически населенной армянами.