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Азербайджан сообщил о гибели военного при взрыве в Агдамском районе

Ведомости

В результате взрыва на территории Агдамского района в Азербайджане 4 февраля погиб солдат азербайджанской армии, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны. 

Еще двое военных были ранены, уточнили в ведомстве, не назвав причину произошедшего. Оба служащих сейчас находятся под наблюдением врачей. Угрозы для их жизни нет.

«По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего», — говорится в сообщении Минобороны.

Агдамский район наряду с Кельбаджарским и Лачинским были возвращены Азербайджану непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) в соответствии с соглашением от 9 ноября 2020 г. между Баку и Ереваном. Оно положило конец войне в Нагорном Карабахе, начавшейся 27 сентября того же года из-за статуса территории, формально принадлежащей Азербайджану, но исторически населенной армянами. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных