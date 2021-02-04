Азербайджан сообщил о гибели военного при взрыве в Агдамском районе
В результате взрыва на территории Агдамского района в Азербайджане 4 февраля погиб солдат азербайджанской армии, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
Еще двое военных были ранены, уточнили в ведомстве, не назвав причину произошедшего. Оба служащих сейчас находятся под наблюдением врачей. Угрозы для их жизни нет.
«По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего», — говорится в сообщении Минобороны.
Агдамский район наряду с Кельбаджарским и Лачинским были возвращены Азербайджану непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) в соответствии с соглашением от 9 ноября 2020 г. между Баку и Ереваном. Оно положило конец войне в Нагорном Карабахе, начавшейся 27 сентября того же года из-за статуса территории, формально принадлежащей Азербайджану, но исторически населенной армянами.