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Азербайджан направил в ЕСПЧ заявление о военной агрессии Армении

Ведомости

Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление, в котором обвинил Армению в нарушении прав и свобод своих граждан в результате армянской «военной агрессии», сообщает государственное агентство «Азертадж».

«В заявлении поднимаются вопросы нарушения права на жизнь, уважения частной и семейной жизни и свободы вероисповедания, не применения пыток и жестокого обращения, собственности и свободного передвижения в результате продолжавшейся около 30 лет оккупации Арменией Нагорнокарабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана», — говорится в сообщении агентства.

Помимо этого, Азербайджан привел доказательства того, что 3890 его граждан пропали без везти, в то время как Армения не предприняла каких-либо действий для расследований этих происшествий. Баку отметил в заявлении, что армянские военные, заминировав значительную часть «оккупированных» территорий, лишили возможности азербайджанцев вернуться на эти земли, а также «стерли с лица земли» азербайджанские города и села.

Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября 2020 г. войну в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших, который начался 14 декабря. Кроме того, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть Азербайджану занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР (в том числе, когда она была автономной областью в составе Азербайджанской ССР до 1991 г.).

Оставшаяся территория региона продолжает контролироваться непризнанной республикой. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор. Кроме того, договорённости предусматривают открытие транспортного коридора через территорию Армении в анклав Азербайджана — Нахичеванскую автономию. Его безопасность обеспечат размещенные на армянской территории пограничники ФСБ России. Баку планирует построить через этот коридор железную дорогу, которая свяжет его через Нахичевань напрямую с Турцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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