Власти Подмосковья планируют смягчить коронавирусные ограничения к концу недели

«Мы снимаем ограничения, мы смотрим по снижению [количества] выявленных случаев заболевания и также все будем отменять. Мы смотрим, на этом балансируем. Думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали», — цитирует ТАСС Воробьева. По его словам, в частности, планируется открыть ночные заведения. «Будут и дискотеки», — сказал он.