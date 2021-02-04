Власти Подмосковья планируют смягчить коронавирусные ограничения к концу недели
В Подмосковье к концу недели планируется отменить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
«Мы снимаем ограничения, мы смотрим по снижению [количества] выявленных случаев заболевания и также все будем отменять. Мы смотрим, на этом балансируем. Думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали», — цитирует ТАСС Воробьева. По его словам, в частности, планируется открыть ночные заведения. «Будут и дискотеки», — сказал он.
Работа клубов, караоке и ресторанов была приостановлена в регионе в ночное время с 17 октября 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Тогда он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад. 4 февраля он пообещал снять все ограничения, связанные с пандемией в мае, если наблюдаемая сейчас динамика по коронавирусу сохранится.