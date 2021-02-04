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Власти Подмосковья планируют смягчить коронавирусные ограничения к концу недели

Ведомости

В Подмосковье к концу недели планируется отменить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы снимаем ограничения, мы смотрим по снижению [количества] выявленных случаев заболевания и также все будем отменять. Мы смотрим, на этом балансируем. Думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали», — цитирует ТАСС Воробьева. По его словам, в частности, планируется открыть ночные заведения. «Будут и дискотеки», — сказал он.

Работа клубов, караоке и ресторанов была приостановлена в регионе в ночное время с 17 октября 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Тогда он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад. 4 февраля он пообещал снять все ограничения, связанные с пандемией в мае, если наблюдаемая сейчас динамика по коронавирусу сохранится.

Ранее по теме: Собянин заявил об улучшении эпидемиологической ситуации в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных