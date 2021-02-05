Мишустин анонсировал создание сервиса по поиску работы в ЕАЭС в 2022 году
Разработку приложения «Работа в ЕАЭС», позволяющего трудоустроиться во всех странах сообщества, планируется завершить в 2022 г., заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Планируем завершить этот сервис в начале следующего года и рассчитываем, что к нему присоединятся и другие государства «пятерки». Тогда мы действительно создадим единый рынок труда нашего Союза», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. Он пояснил, что с помощью единого сервиса можно будет найти не только вакансию, но и оформить необходимые документы, в том числе медицинскую страховку, а также выбрать жилье.
«Мне кажется, это будет такой классный, бесшовный сервис для всех желающих найти работу в наших странах. И почти все вопросы, связанные с работой и пребыванием, в частности в России, можно будет решить до переезда, не прибегая к услугам иногда недобросовестных посредников», — сказал Мишустин.
В декабре 2020 г. президент России Владимир Путин допустил создание специального мобильного приложения для упрощения формальностей при пересечении границ между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас для упрощения въезда в Россию в условиях пандемии коронавируса для граждан входящих в сообщество Армении и Белоруссии работает приложение «Путешествую без COVID-19». В нем отображается результат теста на инфекцию, что позволяет проходить воздушный пограничный контроль без оригинала соответствующего документ.
Ранее правительства всех пяти стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) подписали договор о единой экосистеме цифровых транспортных коридоров. Она включает цифровые таможенные, логистические, страховые и финансовые сервисы, а также доработку и интеграцию в общую экосистему уже существующих. Общие затраты на проект оцениваются в 10 млрд руб. Евразийская экономическая комиссия оценивает экономический эффект от будущей экосистемы в 50–150 млрд руб. к 2025 г.