Мишустин анонсировал создание сервиса по поиску работы в ЕАЭС в 2022 году

«Планируем завершить этот сервис в начале следующего года и рассчитываем, что к нему присоединятся и другие государства «пятерки». Тогда мы действительно создадим единый рынок труда нашего Союза», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. Он пояснил, что с помощью единого сервиса можно будет найти не только вакансию, но и оформить необходимые документы, в том числе медицинскую страховку, а также выбрать жилье.