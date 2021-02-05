Песков заявил об искажении правды в сообщениях о задержаниях на митингах
Многие сообщения о действиях по отношению к задержанным на несанкционированных акциях являются искажением правды, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Много подобных сообщений на поверку потом оказываются неправдой или измышлениями или преувеличением или еще чем-то. Но искажением правды. Поэтому здесь нужно быть предельно аккуратными», – сказал Песков, комментируя ситуацию с Аленой Китаевой, волонтером штаба адвоката Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь.
Песков отметил, что не владеет информацией о местонахождении Китаевой и сути обвинений в ее адрес. «Если она утверждает, что какие-то элементы пыток имели место, то она вольна это обжаловать в порядке, предусмотренным законом», – добавил он.
23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил основателю ФБК условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Суд решил, что Навальный нарушил условия испытательного срока.