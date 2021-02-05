Песков заявил об искажении правды в сообщениях о задержаниях на митингах

«Много подобных сообщений на поверку потом оказываются неправдой или измышлениями или преувеличением или еще чем-то. Но искажением правды. Поэтому здесь нужно быть предельно аккуратными», – сказал Песков, комментируя ситуацию с Аленой Китаевой, волонтером штаба адвоката Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь.