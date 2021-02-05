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Песков заявил об искажении правды в сообщениях о задержаниях на митингах

Ведомости

Многие сообщения о действиях по отношению к задержанным на несанкционированных акциях являются искажением правды, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Много подобных сообщений на поверку потом оказываются неправдой или измышлениями или преувеличением или еще чем-то. Но искажением правды. Поэтому здесь нужно быть предельно аккуратными», – сказал Песков, комментируя ситуацию с Аленой Китаевой, волонтером штаба адвоката Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь.

Песков отметил, что не владеет информацией о местонахождении Китаевой и сути обвинений в ее адрес. «Если она утверждает, что какие-то элементы пыток имели место, то она вольна это обжаловать в порядке, предусмотренным законом», – добавил он.

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил основателю ФБК условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Суд решил, что Навальный нарушил условия испытательного срока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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