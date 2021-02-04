Песков заявил об отсутствии репрессий в России

«Никаких репрессий не происходит, и я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками. И вы каждый раз забываете, что на акциях происходили прямые и множественные нападения на сотрудников [правоохранительных органов], что, естественно, было причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер», — сказал Песков, комментируя высказывание журналистов о том, что в истории новой России сейчас проходят самые массовые репрессии.