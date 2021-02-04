Песков заявил об отсутствии репрессий в России
В России на данный момент нет репрессий, сотрудники правоохранительных органов лишь принимают меры в отношении тех, кто участвует в несогласованных акциях, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Никаких репрессий не происходит, и я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками. И вы каждый раз забываете, что на акциях происходили прямые и множественные нападения на сотрудников [правоохранительных органов], что, естественно, было причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер», — сказал Песков, комментируя высказывание журналистов о том, что в истории новой России сейчас проходят самые массовые репрессии.
Отдельно пресс-секретарь высказался о волонтере штаба адвоката Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь Алене Китаевой, заявившей, что ее пытали в полиции. Песков отметил, что в таком случае «она уже должна подавать в суд» и «использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав».
Также Песков ответил на вопрос, как президент России Владимир Путин воспринимает мирных протестующих: как граждан России и «тех, кто участвует в незаконной акции и нарушает закон».
23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Изначально в 2014 г. он был осужден условно, однако теперь наказание изменили на реальное, мотивировав это многократными нарушениями с его стороны условий испытательного срока.