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Минпросвещения предложило не допускать цифровой контент от иностранных юрлиц в школы

Ведомости

Министерство просвещения предложило не допускать поставку цифрового контента от иностранных юрлиц в российские школы. Такой документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Поставщик цифрового образовательного контента и образовательного сервиса не должен являться иностранным юридическим лицом», — говорится в документе. Предлагается также запретить поставлять контент и российским юрлицам, в уставном капитале которых более 50% принадлежит иностранцам.

В числе требований к поставщику цифрового контента для школ Минпрос называет регистрацию в соответствии с российским законодательством, документы, подтверждаюие опыт работы в образовательной сфере, а также отсутствие налоговой задолженности. Юрлица, находящиеся в процессе ликвидации не допускаются к поставке цифрового контента в школы. У них должно работать хотя бы одно структурное подразделение.

Ранее Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО, принадлежит Минпросвещения) разместил на сайте госзакупок тендер на закупку цифрового образовательного контента для школьников стоимостью в 800 млн руб. В него входят подкасты, квесты, платформы для виртуальных лабораторных работ в виде приложений на HTML5, видеолекции и аудиокниги. Также планируется приобрести игры-симуляторы (градостроительные, космические, военные, биологические), интерактивные карты и динамическую 3D-графику.

Позже директор ФИЦТО, экс-замглавы Минцифры Людмила Бокова, заявила газете «Коммерсантъ», что контент закупается, в том числе, в рамках проекта «Российская электронная школа» (РЭШ). Источники издания полагают, что контракт вероятнее всего получит издательство «Просвещение». Эксперты, опрошенные газетой, усомнились в том, что закупкой заинтересуются коммерческие компании, так как условия контракта подразумевают разовую продажу авторских прав на контент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных