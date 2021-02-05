Минпросвещения предложило не допускать цифровой контент от иностранных юрлиц в школы

В числе требований к поставщику цифрового контента для школ Минпрос называет регистрацию в соответствии с российским законодательством, документы, подтверждаюие опыт работы в образовательной сфере, а также отсутствие налоговой задолженности. Юрлица, находящиеся в процессе ликвидации не допускаются к поставке цифрового контента в школы. У них должно работать хотя бы одно структурное подразделение.