Минпросвещения предложило не допускать цифровой контент от иностранных юрлиц в школы
Министерство просвещения предложило не допускать поставку цифрового контента от иностранных юрлиц в российские школы. Такой документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Поставщик цифрового образовательного контента и образовательного сервиса не должен являться иностранным юридическим лицом», — говорится в документе. Предлагается также запретить поставлять контент и российским юрлицам, в уставном капитале которых более 50% принадлежит иностранцам.
В числе требований к поставщику цифрового контента для школ Минпрос называет регистрацию в соответствии с российским законодательством, документы, подтверждаюие опыт работы в образовательной сфере, а также отсутствие налоговой задолженности. Юрлица, находящиеся в процессе ликвидации не допускаются к поставке цифрового контента в школы. У них должно работать хотя бы одно структурное подразделение.
Ранее Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО, принадлежит Минпросвещения) разместил на сайте госзакупок тендер на закупку цифрового образовательного контента для школьников стоимостью в 800 млн руб. В него входят подкасты, квесты, платформы для виртуальных лабораторных работ в виде приложений на HTML5, видеолекции и аудиокниги. Также планируется приобрести игры-симуляторы (градостроительные, космические, военные, биологические), интерактивные карты и динамическую 3D-графику.
Позже директор ФИЦТО, экс-замглавы Минцифры Людмила Бокова, заявила газете «Коммерсантъ», что контент закупается, в том числе, в рамках проекта «Российская электронная школа» (РЭШ). Источники издания полагают, что контракт вероятнее всего получит издательство «Просвещение». Эксперты, опрошенные газетой, усомнились в том, что закупкой заинтересуются коммерческие компании, так как условия контракта подразумевают разовую продажу авторских прав на контент.