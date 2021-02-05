В Красноярском крае выдвинут дополнительные претензии к «Норникелю»

Сам «Норникель» изначально зарезервировал $2,1 млрд (более 157 млрд руб.) для выплаты компенсации за разлив топлива, оценив работы по ликвидации последствий случившегося в 10 млрд руб. Позже компания утверждала, что ее «дочка» к концу января 2021 г. потратила на это около 4,08 млрд руб. В компании заявили, что окончательную сумму затрат следует вычесть из оцененного ею ущерба при выплате компенсации. В «Норникеле» считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.