В Красноярском крае выдвинут дополнительные претензии к «Норникелю»
Власти Красноярского края выдвинут дополнительные претензии «дочке» «Норникеля» «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), которую сегодня местный Арбитражный суд обязал выплатить компенсацию в 146,2 млрд руб. за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске в мае прошлого года. Об этом сообщил губернатор края Александр Усс.
«Ожидаемое и справедливое решение (суда. — прим. ред.). После этого решения нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края», — написал он на своей странице в Instagram, отметив, что после аварии экосистема региона будет восстанавливаться несколько лет.
В своей публикации Усс также осудил представителей «Норникеля», которые, по его словам, затягивали судебный процесс вместо того, чтобы принести извинения и возместить ущерб добровольно. Губернатор подчеркнул, что подобное поведение «не красит имидж компании», которая ранее была «символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей».
Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. Росприроднадзор оценил экологический ущерб почве в связи с аварией в 738 млн руб., а водным объектам — в 147 млрд руб. В сентябре ведомство обратилось с иском в суд против «дочки» «Норникеля».
Сегодня Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил требования Росприроднадзора, обязав НТЭК выплатить 146,177 млрд руб., причем 145,492 млрд руб. из них — в доход государства.
Сам «Норникель» изначально зарезервировал $2,1 млрд (более 157 млрд руб.) для выплаты компенсации за разлив топлива, оценив работы по ликвидации последствий случившегося в 10 млрд руб. Позже компания утверждала, что ее «дочка» к концу января 2021 г. потратила на это около 4,08 млрд руб. В компании заявили, что окончательную сумму затрат следует вычесть из оцененного ею ущерба при выплате компенсации. В «Норникеле» считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.