Акции «Норникеля» подешевели после решения суда по иску о разливе топлива

С момента открытия сегодняшних торгов стоимость одной акции «Норникеля» упала более чем на 1,7%, до 25 372 руб., следует из данных на 13:40 мск. При этом до появления новостей о решении суда бумаги дорожали: торги открылись ростом до 25 820 руб., тогда как цена закрытия 4 февраля составила 25 766 руб. за штуку.