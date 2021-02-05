Акции «Норникеля» подешевели после решения суда по иску о разливе топлива
Стоимость акций «Норникеля» стала падать в ходе торгов на Московской бирже 5 февраля после того, как суд обязал «дочку» предприятия «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (НТЭК) выплатить компенсацию на сумму более 146 млрд руб. за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске в мае прошлого года.
С момента открытия сегодняшних торгов стоимость одной акции «Норникеля» упала более чем на 1,7%, до 25 372 руб., следует из данных на 13:40 мск. При этом до появления новостей о решении суда бумаги дорожали: торги открылись ростом до 25 820 руб., тогда как цена закрытия 4 февраля составила 25 766 руб. за штуку.
Ранее сегодня Арбитражный суд Красноярского края обязал НТЭК выплатить 146,177 млрд руб. из-за аварии в Норильске, из которых 145,492 млрд руб. — в доход государства. Таким образом был частично удовлетворен иск Росприроднадзора, оценившего экологический ущерб почве в связи с разливом в 738 млн руб., а водным объектам — 147 млрд руб.
Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.