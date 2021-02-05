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Экс-начальника Генштаба Сербии осудили за шпионаж в пользу США

Ведомости

Суд приговорил экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Сербии и бывшего вице-премьера страны Момчило Перишича к трем годам тюрьмы за шпионаж в пользу США. Об этом сообщает телеканал РТС.

Приговор был оглашен по возбужденному еще в 2002 г. делу о передаче Перишичем секретной информации американскому разведчику Джону Нейбору. Кроме Перишича к полутора годам тюремного заключения были приговорены Миодраг Секулич и Владан Влайкович. Защита Перишича будет обжаловать приговор.

«Я защищал свою страну на фронте, я защищал честь и репутацию народа, армии и государства в Гааге, теперь я сражаюсь, и я буду сражаться, чтобы защитить свою честь и достоинство, своей семьи, офицеров югославской армии и армии Сербии», — сказал Перишич журналистам после оглашения приговора.

Дело о шпионаже было возбуждено военным судом Сербии в марте 2002 г. Перишича, занимавшего в то время пост вице-премьера и лидера партии «Движение за демократическую Сербию», арестовали. О предъявлении обвинений в отношении Перишича объявил тогда сам президент Сербии Воислав Коштуница сразу после посвященного этому заседания правительства. Однако вице-премьера освободили через 15 часов в связи с его депутатским иммунитетом. В 2004 г. процесс возобновили, но вновь заморозили в связи с отъездом Перишича на Гаагский трибунал.

В Гааге Международный трибунал по бывшей Югославии обвинял экс-начальника Генштаба Сербии в военных преступлениях во время конфликтов первой половины 1990-х гг. на Балканах в Боснии и Герцеговине, а также Хорватии, в частности, в причастности к бомбардировкам Загреба, осаде Сараево, резне в Сребренице, а также помощи непризнанным республикам Сербская Краина в ее войне против Хорватии и Республике Сербской в боснийской гражданской войне. В 2011 г. Перишича приговорили к 27 годам тюрьмы, однако в 2013 г. оправдали. После этого в 2014 г. дело о шпионаже в пользу США возобновили уже в Сербии.

Ранее по теме: Экс-президент Косово взят под стражу по делу о военных преступлениях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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