Экс-начальника Генштаба Сербии осудили за шпионаж в пользу США

В Гааге Международный трибунал по бывшей Югославии обвинял экс-начальника Генштаба Сербии в военных преступлениях во время конфликтов первой половины 1990-х гг. на Балканах в Боснии и Герцеговине, а также Хорватии, в частности, в причастности к бомбардировкам Загреба, осаде Сараево, резне в Сребренице, а также помощи непризнанным республикам Сербская Краина в ее войне против Хорватии и Республике Сербской в боснийской гражданской войне. В 2011 г. Перишича приговорили к 27 годам тюрьмы, однако в 2013 г. оправдали. После этого в 2014 г. дело о шпионаже в пользу США возобновили уже в Сербии.