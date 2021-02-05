Минфин рассказал о назначении взысканных судом с «дочки» «Норникеля» средств

«Часть взысканных с дочерней компании "Норникеля" средств, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по Бюджетному кодексу, поступит в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации (платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в федеральной собственности). Далее средства будут направлены в резервный фонд правительства, а после — на целевые программы. По вопросам о конкретных программах следует обратиться в Минприроды», — сказали в Минфине.