Минфин рассказал о назначении взысканных судом с «дочки» «Норникеля» средств
Взысканная с дочерней компании «Норникеля» сумма будет направлена на финансирование целевых программ в ведении Минприроды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.
Ранее сегодня Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» Норникеля «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (НТЭК) выплатить 146,177 млрд руб. из-за аварии в Норильске, из которых 145,492 млрд руб. — в доход государства. Таким образом был частично удовлетворен иск Росприроднадзора, оценившего экологический ущерб почве в связи с разливом в 738 млн руб., а водным объектам — 147 млрд руб.
«Часть взысканных с дочерней компании "Норникеля" средств, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по Бюджетному кодексу, поступит в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации (платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в федеральной собственности). Далее средства будут направлены в резервный фонд правительства, а после — на целевые программы. По вопросам о конкретных программах следует обратиться в Минприроды», — сказали в Минфине.
Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.