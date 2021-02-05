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Минфин рассказал о назначении взысканных судом с «дочки» «Норникеля» средств

Ведомости

Взысканная с дочерней компании «Норникеля» сумма будет направлена на финансирование целевых программ в ведении Минприроды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Ранее сегодня Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» Норникеля «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (НТЭК) выплатить 146,177 млрд руб. из-за аварии в Норильске, из которых 145,492 млрд руб. — в доход государства. Таким образом был частично удовлетворен иск Росприроднадзора, оценившего экологический ущерб почве в связи с разливом в 738 млн руб., а водным объектам — 147 млрд руб.

«Часть взысканных с дочерней компании "Норникеля" средств, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по Бюджетному кодексу, поступит в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации (платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в федеральной собственности). Далее средства будут направлены в резервный фонд правительства, а после — на целевые программы. По вопросам о конкретных программах следует обратиться в Минприроды», — сказали в Минфине.

Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных