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Песков предложил оспорить штраф глухонемому за лозунги на митинге

Ведомости

Мужчина с инвалидностью по слуху может обжаловать решение суда о штрафе в 5 тыс. руб. за участие в незаконной акции протеста, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Полицейские указали в протоколе, что он «скандировал лозунги» с учасниками акции протеста, несмотря на то, что не может говорить. 

«В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда, подать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее Telegram-канал «Апология протеста» сообщил со ссылкой на адвоката Сергея Локтева, что суд Санкт-Петербурга признал инвалида III группы по слуху Евгения Агафонова виновным по ч.6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, которое привело к созданию помех функционированию транспортной сети, движению пешеходов и транспортных средств и т.д.) и оштрафовал на 5 тыс. руб.

Адвокат рассказал, что Агафонов не знал о проходящей 31 января акции протеста. В этот день он шел в магазин и не услышал призывы полицейских о прекращении акции. Когда мужчина увидел, что других людей начали задерживать, показал полицейским жестом, что не слышит. Агафонова задержали, в протоколе полицейские написали, что он «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги», хотя мужчина не может говорить. 

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников.

Ранее по теме: В Москве после акций протеста возбудили почти 5 тыс. административных дел

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных