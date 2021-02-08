Песков предложил оспорить штраф глухонемому за лозунги на митинге
Мужчина с инвалидностью по слуху может обжаловать решение суда о штрафе в 5 тыс. руб. за участие в незаконной акции протеста, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Полицейские указали в протоколе, что он «скандировал лозунги» с учасниками акции протеста, несмотря на то, что не может говорить.
«В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда, подать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Ранее Telegram-канал «Апология протеста» сообщил со ссылкой на адвоката Сергея Локтева, что суд Санкт-Петербурга признал инвалида III группы по слуху Евгения Агафонова виновным по ч.6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, которое привело к созданию помех функционированию транспортной сети, движению пешеходов и транспортных средств и т.д.) и оштрафовал на 5 тыс. руб.
Адвокат рассказал, что Агафонов не знал о проходящей 31 января акции протеста. В этот день он шел в магазин и не услышал призывы полицейских о прекращении акции. Когда мужчина увидел, что других людей начали задерживать, показал полицейским жестом, что не слышит. Агафонова задержали, в протоколе полицейские написали, что он «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги», хотя мужчина не может говорить.
Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников.