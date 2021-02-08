Песков предложил оспорить штраф глухонемому за лозунги на митинге

Адвокат рассказал, что Агафонов не знал о проходящей 31 января акции протеста. В этот день он шел в магазин и не услышал призывы полицейских о прекращении акции. Когда мужчина увидел, что других людей начали задерживать, показал полицейским жестом, что не слышит. Агафонова задержали, в протоколе полицейские написали, что он «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги», хотя мужчина не может говорить.