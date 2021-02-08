Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины «Спутник V»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского об отказе от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», по словам украинского лидера, не доказана и «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом.
«На кроликах экспериментируют меньше», — написала Захарова в Facebook.
Глава украинского государства ранее отметил, что власти договорились о поставке на Украину вакцин от коронавируса от иностранных компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Первый этап вакцинации в стране начнется в этом месяце с медиков и военнослужащих.
12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность поставок российской вакцины от коронавируса на Украину на платной основе. Однако Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. При этом Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются.
Позже, 29 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ от «Спутника V» тем, что он якобы представляет собой «гибридное оружие против Украины».
«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения этим препаратом. Сейчас, по данным Российского фонда прямых инвестиций, лекарство одобрено в 19 государствах мира.