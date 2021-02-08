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Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины «Спутник V»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского об отказе от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», по словам украинского лидера, не доказана и «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом. 

«На кроликах экспериментируют меньше», — написала Захарова в Facebook.

Глава украинского государства ранее отметил, что власти договорились о поставке на Украину вакцин от коронавируса от иностранных компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Первый этап вакцинации в стране начнется в этом месяце с медиков и военнослужащих.

12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность поставок российской вакцины от коронавируса на Украину на платной основе. Однако Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. При этом Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются.

Позже, 29 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ от «Спутника V» тем, что он якобы представляет собой «гибридное оружие против Украины».

«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения этим препаратом. Сейчас, по данным Российского фонда прямых инвестиций, лекарство одобрено в 19 государствах мира.

Ранее по теме: Пять вопросов о вакцине против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных