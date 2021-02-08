В Госдуму внесли законопроект об учреждении Дня открытия Антарктиды
Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект о введении в России новой памятной даты – Дня открытия Антарктиды 28 января.
«Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: "28 января – День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева (1820 год);"», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы. Изменения предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
Введение новой памятной даты поможет россиянам сохранить память о российских первопроходцах и «станет предметом истинной гордости за верное служение России этих русских военных моряков», отметили авторы в пояснительной записке. Они также напомнили, что в 2020 г. в России отмечался 200-летний юбилей открытия Антарктиды.