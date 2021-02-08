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В Госдуму внесли законопроект об учреждении Дня открытия Антарктиды

Ведомости

Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект о введении в России новой памятной даты – Дня открытия Антарктиды 28 января.

«Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: "28 января – День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева (1820 год);"», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы. Изменения предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Введение новой памятной даты поможет россиянам сохранить память о российских первопроходцах и «станет предметом истинной гордости за верное служение России этих русских военных моряков», отметили авторы в пояснительной записке. Они также напомнили, что в 2020 г. в России отмечался 200-летний юбилей открытия Антарктиды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных