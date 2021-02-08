В Госдуму внесли законопроект об учреждении Дня открытия Антарктиды

Введение новой памятной даты поможет россиянам сохранить память о российских первопроходцах и «станет предметом истинной гордости за верное служение России этих русских военных моряков», отметили авторы в пояснительной записке. Они также напомнили, что в 2020 г. в России отмечался 200-летний юбилей открытия Антарктиды.