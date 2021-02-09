Новым главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов
Бывший вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов избран мэром Екатеринбурга депутатами городской думы. Трансляция заседания велась пресс-службой екатеринбургского заксобрания.
«Решением городской думы мы избираем нового главу города Алексея Валерьевича Орлова», — сказал председатель думы Игорь Володин по итогам голосования. За кандидатуру Орлова проголосовал 31 депутат, двое воздержались. Кроме него кандидатами в мэры были депутат свердловского заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев и глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.
Орлов пообещал на новой должности продолжать подготовку к Универсиаде-2023, развивать систему образования и инфраструктуру общественного транспорта, включая скоростной трамвай и возможное продолжение строительства метро, модернизировать систему здравоохранения в Екатеринбурге, а также реализовать в нем проект «умный город».
Предыдущий мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, занимавший этот пост после ухода Евгения Ройзмана в 2018 г., 22 декабря 2020 г. объявил об уходе по собственному желанию, а после стал первым замом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С этого момента исполняющим обязанности главы города был Орлов.
Алексей Орлов в 1993-2005 гг. служил в органах МВД. В 2005 г. стал заместителем мэра Тобольска, позже руководил управлением Федеральной кадастровой службы по Ленобласти. В 2012 г. Орлов занял должность заместителя председателя правительства Свердловской области, а с 2017 по конец 2020 г. работал заместителем губернатора.