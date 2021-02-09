Новым главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов

Предыдущий мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, занимавший этот пост после ухода Евгения Ройзмана в 2018 г., 22 декабря 2020 г. объявил об уходе по собственному желанию, а после стал первым замом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С этого момента исполняющим обязанности главы города был Орлов.