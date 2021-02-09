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Новым главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов

Ведомости

Бывший вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов избран мэром Екатеринбурга депутатами городской думы. Трансляция заседания велась пресс-службой екатеринбургского заксобрания.

«Решением городской думы мы избираем нового главу города Алексея Валерьевича Орлова», — сказал председатель думы Игорь Володин по итогам голосования. За кандидатуру Орлова проголосовал 31 депутат, двое воздержались. Кроме него кандидатами в мэры были депутат свердловского заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев и глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

Орлов пообещал на новой должности продолжать подготовку к Универсиаде-2023, развивать систему образования и инфраструктуру общественного транспорта, включая скоростной трамвай и возможное продолжение строительства метро, модернизировать систему здравоохранения в Екатеринбурге, а также реализовать в нем проект «умный город».

Предыдущий мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, занимавший этот пост после ухода Евгения Ройзмана в 2018 г., 22 декабря 2020 г. объявил об уходе по собственному желанию, а после стал первым замом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С этого момента исполняющим обязанности главы города был Орлов.

Алексей Орлов в 1993-2005 гг. служил в органах МВД. В 2005 г. стал заместителем мэра Тобольска, позже руководил управлением Федеральной кадастровой службы по Ленобласти. В 2012 г. Орлов занял должность заместителя председателя правительства Свердловской области, а с 2017 по конец 2020 г. работал заместителем губернатора.

Ранее по теме: Мэр Екатеринбурга ушел в отставку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных