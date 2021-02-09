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Во Франции создали прибор для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона

Ведомости

Ученые из Университета Лилля во Франции разработали устройство, позволяющее пройти тестирование на наличие коронавируса с помощью смартфона, сообщила местная радиостанция France Info.

Как пояснила одна из профессоров-разработчиков устройства Сабина Шунериц, по форме прибор напоминает USB-накопитель. Его необходимо подключить к смартфону, а затем вставить туда небольшую полоску-тест с биоматериалами. Через 10 минут на экране появится результат. По ее словам, пока необходимо, чтобы биопробу взял специалист. Сейчас ученые совершенствуют процедуру таким образом, чтобы проводить анализ можно было с использованием слюны. 

Результаты, которые показывает устройство, сейчас совпадают с теми, что выдают тесты ПЦР, в 88% случаев, отметила профессор. Технология станет доступна через несколько недель. Сейчас разработчики ищут партнера, который присоединился бы к выпуску приборов.

Ученые пока не обращались к правительству Франции со своей разработкой. Однако они планируют сделать это если не найдут подходящего партнера-промышленника. Сейчас же лаборатория самостоятельно изготавливает около 1 тыс. изобретенных устройств в неделю. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных