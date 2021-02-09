Во Франции создали прибор для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона

Как пояснила одна из профессоров-разработчиков устройства Сабина Шунериц, по форме прибор напоминает USB-накопитель. Его необходимо подключить к смартфону, а затем вставить туда небольшую полоску-тест с биоматериалами. Через 10 минут на экране появится результат. По ее словам, пока необходимо, чтобы биопробу взял специалист. Сейчас ученые совершенствуют процедуру таким образом, чтобы проводить анализ можно было с использованием слюны.