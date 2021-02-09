Во Франции создали прибор для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона
Ученые из Университета Лилля во Франции разработали устройство, позволяющее пройти тестирование на наличие коронавируса с помощью смартфона, сообщила местная радиостанция France Info.
Как пояснила одна из профессоров-разработчиков устройства Сабина Шунериц, по форме прибор напоминает USB-накопитель. Его необходимо подключить к смартфону, а затем вставить туда небольшую полоску-тест с биоматериалами. Через 10 минут на экране появится результат. По ее словам, пока необходимо, чтобы биопробу взял специалист. Сейчас ученые совершенствуют процедуру таким образом, чтобы проводить анализ можно было с использованием слюны.
Результаты, которые показывает устройство, сейчас совпадают с теми, что выдают тесты ПЦР, в 88% случаев, отметила профессор. Технология станет доступна через несколько недель. Сейчас разработчики ищут партнера, который присоединился бы к выпуску приборов.
Ученые пока не обращались к правительству Франции со своей разработкой. Однако они планируют сделать это если не найдут подходящего партнера-промышленника. Сейчас же лаборатория самостоятельно изготавливает около 1 тыс. изобретенных устройств в неделю.