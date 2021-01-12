«Сбер» создал определяющий заболевание COVID-19 по кашлю алгоритм
Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» создала алгоритм, который за минуту определяет вероятность заболевания COVID-19 на основе короткого опроса и звуков голоса, дыхания и кашля. Об этом рассказала пресс-служба кредитной организации.
«Конечно, наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-тестирование на коронавирус), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики», — рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, это не медицинский диагностический инструмент, а скорее «персональный ежедневный чекер».
Как пояснили в «Сбере», алгоритм трансформирует полученные звуковые записи в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и анализирует имеющиеся сведения с помощью глубокой сверточной нейронной сети. Для разработки модели было использовано более 1 тыс. образцов звуков дыхания и кашля пациентов с диагностированным коронавирусом, а в дальнейшем объем данных будет расширяться.
Ведяхин добавил, что сейчас «Сбер» планирует создать специальное приложение под свой алгоритм. Предполагается, что оно будет доступно в App Store и Google Play.
По данным университета Джонса Хопкинса на 12 января, Россия является четвертым в мире государством по числу граждан с выявленным коронавирусом. Таковых в стране, согласно статистике оперштаба, свыше 3,4 млн. Из них более 62,2 тыс. скончались. При этом аналитики «Сбера» ранее сообщили, что реальный показатель заболеваемости в России может превышать статистические показатели в шесть раз за счет большого числа бессимптомных пациентов.