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«Сбер» создал определяющий заболевание COVID-19 по кашлю алгоритм

Ведомости

Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» создала алгоритм, который за минуту определяет вероятность заболевания COVID-19 на основе короткого опроса и звуков голоса, дыхания и кашля. Об этом рассказала пресс-служба кредитной организации.

«Конечно, наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-тестирование на коронавирус), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики», — рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, это не медицинский диагностический инструмент, а скорее «персональный ежедневный чекер».

Как пояснили в «Сбере», алгоритм трансформирует полученные звуковые записи в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и анализирует имеющиеся сведения с помощью глубокой сверточной нейронной сети. Для разработки модели было использовано более 1 тыс. образцов звуков дыхания и кашля пациентов с диагностированным коронавирусом, а в дальнейшем объем данных будет расширяться.

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Ведяхин добавил, что сейчас «Сбер» планирует создать специальное приложение под свой алгоритм. Предполагается, что оно будет доступно в App Store и Google Play.

По данным университета Джонса Хопкинса на 12 января, Россия является четвертым в мире государством по числу граждан с выявленным коронавирусом. Таковых в стране, согласно статистике оперштаба, свыше 3,4 млн. Из них более 62,2 тыс. скончались. При этом аналитики «Сбера» ранее сообщили, что реальный показатель заболеваемости в России может превышать статистические показатели в шесть раз за счет большого числа бессимптомных пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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