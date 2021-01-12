«Сбер» создал определяющий заболевание COVID-19 по кашлю алгоритм

По данным университета Джонса Хопкинса на 12 января, Россия является четвертым в мире государством по числу граждан с выявленным коронавирусом. Таковых в стране, согласно статистике оперштаба, свыше 3,4 млн. Из них более 62,2 тыс. скончались. При этом аналитики «Сбера» ранее сообщили, что реальный показатель заболеваемости в России может превышать статистические показатели в шесть раз за счет большого числа бессимптомных пациентов.