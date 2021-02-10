Разработчик «Спутник V» назвал число привившихся россиян

«Около 2,2 млн человек получили вакцину — это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 млн человек», — сказал Логунов. По его словам, на сегодняшний день в гражданский оборот введено почти 7 млн доз вакцины «Спутник V», до конца месяца поступит еще один миллион.