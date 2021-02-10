Разработчик «Спутник V» назвал число привившихся россиян
Почти 2 млн россиян получили оба компонента вакцины «Спутник V» и более 2 млн один компонент, заявил заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов, передает «РИА Новости».
«Около 2,2 млн человек получили вакцину — это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 млн человек», — сказал Логунов. По его словам, на сегодняшний день в гражданский оборот введено почти 7 млн доз вакцины «Спутник V», до конца месяца поступит еще один миллион.
«В следующем месяце планируемая мощность производства на всех четырех площадках около 10 млн доз вакцин», — заверил Логунов. В январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что полностью вакцинировано около 1,5 млн россиян. К осени 2021 г., когда начнется эпидемический сезон, власти надеются привить около 60% населения, или 87,8 млн человек.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи, массовая прививка которой проводится с 18 января. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре, однако пока не поступила в гражданский оборот. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.