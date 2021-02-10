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Разработчик «Спутник V» назвал число привившихся россиян

Ведомости

Почти 2 млн россиян получили оба компонента вакцины «Спутник V» и более 2 млн один компонент, заявил заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов, передает «РИА Новости».

«Около 2,2 млн человек получили вакцину — это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 млн человек», — сказал Логунов. По его словам, на сегодняшний день в гражданский оборот введено почти 7 млн доз вакцины «Спутник V», до конца месяца поступит еще один миллион.

«В следующем месяце планируемая мощность производства на всех четырех площадках около 10 млн доз вакцин», — заверил Логунов. В январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что полностью вакцинировано около 1,5 млн россиян. К осени 2021 г., когда начнется эпидемический сезон, власти надеются привить около 60% населения, или 87,8 млн человек.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи, массовая прививка которой проводится с 18 января. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре, однако пока не поступила в гражданский оборот. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных