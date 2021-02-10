«Коммерсантъ»: арест главы МСП Банка может быть связан с делом Фургала
Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, который в прошлом месяце стал фигурантом уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями, может быть связан с бизнес-деятельностью бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
29 января Басманный суд Москвы отправил Голованова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Голованов занимает должность предправления банка с июля 2016 г. Следствие считает, что МСП Банк в 2019 г. выдал два кредита компании ООО «Скрап Фар Ист», которая являлась доверительным управляющим доли экс-супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали». Сумма кредитов составила 1 млрд руб. Вернуть деньги компания должна была в марте 2020 г., однако вернула лишь часть — чуть более 230 млн руб., пишет издание, ссылаясь на материалы дела.
В ходе расследования Следственный комитет пришел к выводу, что, выдавая кредит, «Голованов явно превысил свои полномочия, чем нанес существенный ущерб МСП Банку». Конкретно у следствия возникли вопросы об имуществе «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств. Как отмечает издание, заложенное имущество покрыло лишь 14,5 млн руб., из которых большая часть приходится на стоимость земельного участка, на котором зарегистрирована фирма. При этом еще в 2019 г. выручка «Скрап Фар Ист» составляла почти 4,5 млрд руб. В июле 2020 г. МСП Банк обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании ООО «Скрап Фар Ист» банкротом.
3 февраля Фургалу было предъявлено окончательное обвинение в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004-2005 гг. Фургал был арестован в июле 2020 г. В СК заявили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. Следствие считает, решение о физическом устранении этих лиц было принято с целью продвижения «коммерческих интересов Фургала и его соучастников». В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г. В декабре Басманный суд продлил арест Фургала до 9 марта 2021 г.