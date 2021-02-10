«Коммерсантъ»: арест главы МСП Банка может быть связан с делом Фургала

3 февраля Фургалу было предъявлено окончательное обвинение в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004-2005 гг. Фургал был арестован в июле 2020 г. В СК заявили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. Следствие считает, решение о физическом устранении этих лиц было принято с целью продвижения «коммерческих интересов Фургала и его соучастников». В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г. В декабре Басманный суд продлил арест Фургала до 9 марта 2021 г.