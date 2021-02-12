В Японии из-за пандемии введут пост министра по одиночеству
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга из-за роста числа самоубийств во время пандемии поручил создать должность министра по борьбе с одиночеством и изоляцией. Об этом сообщает Nikkei.
Должность министра по одиночеству займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, который также курирует вопрос борьбы со снижением рождаемости. «Число самоубийств среди женщин увеличивается из-за затяжной пандемии коронавируса. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», — сказал Суга, поручая Сакамото возглавить борьбу с одиночеством в стране.
Сакамото будет совмещать обе должности — старую и новую. «Я хочу продвигать деятельность по предотвращению социальной изоляции и защите связей между людьми», — сказал он, принимая поручение премьер-министра.
Пост министра по одиночеству уже существует в Великобритании с 2018 г. Его обязанности были возложены на действующего на тот момент замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.