В Японии из-за пандемии введут пост министра по одиночеству

Должность министра по одиночеству займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, который также курирует вопрос борьбы со снижением рождаемости. «Число самоубийств среди женщин увеличивается из-за затяжной пандемии коронавируса. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», — сказал Суга, поручая Сакамото возглавить борьбу с одиночеством в стране.