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Гинцбург заявил о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Light»

Ведомости

Центр им. Гамалеи завершает вторую фазу клинических испытаний однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Light», заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«За тот месяц, который прошел с того момента, когда о ней впервые было сказано, институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу и сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата», – сказал Гинцбург.

Он отметил, что препарат представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Срок его действия составляет 4-5 месяцев, в то время как «Спутник V» эффективна около двух лет. «Спутник Light» будет применяться за пределами России, добавил Гинцбург.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что регистрация «Спутник Light» ожидается во второй половине марта.

О намерении разработать лайт-версию вакцины «Спутник V» в декабре 2020 г. сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что препарат предполагает только одну прививку и помогает быстрее выработать антитела к коронавирусу. Двухкомпонентный препарат «Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 

Ранее по теме: Разработчик назвал сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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