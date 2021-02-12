Гинцбург заявил о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Light»
Центр им. Гамалеи завершает вторую фазу клинических испытаний однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Light», заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
«За тот месяц, который прошел с того момента, когда о ней впервые было сказано, институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу и сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата», – сказал Гинцбург.
Он отметил, что препарат представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Срок его действия составляет 4-5 месяцев, в то время как «Спутник V» эффективна около двух лет. «Спутник Light» будет применяться за пределами России, добавил Гинцбург.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что регистрация «Спутник Light» ожидается во второй половине марта.
О намерении разработать лайт-версию вакцины «Спутник V» в декабре 2020 г. сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что препарат предполагает только одну прививку и помогает быстрее выработать антитела к коронавирусу. Двухкомпонентный препарат «Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.