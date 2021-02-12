Привившиеся «Спутником V» смогут стать донорами плазмы для больных COVID-19
Привитые «Спутником V» могут быть донорами плазмы для лечения пациентов с коронавирусом, так как вакцинированные имеют для этого достаточно высокий уровень антител. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Уровень протективных антител, а у нас, как вы понимаете, есть возможность померить уровень протективных антител у себя в крови, соответствует тому, который позволяет нам всем быть донорами. То есть уровень антител очень высокий», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».
Он добавил, что экспериментально доказанная продолжительность действия вакцины составляет не менее девяти месяцев.
В конце января власти Москвы сообщили, что столичные врачи исследуют возможность лечить пациентов с коронавирусом плазмой крови людей, сделавших прививку от COVID-19. Соответствующее исследование было начато в больницах, специализирующихся на лечении коронавируса.
Столичный оперштаб ранее сообщил, что в апреле 2020 г. началось исследование лечения пациентов с коронавирусом плазмой крови переболевших COVID-19. Осенью такой метод лечения был утвержден клиническим комитетом города для применения в больницах. Сейчас доноры плазмы крови в Москве получают вознаграждение в 5 тыс. руб. и компенсацию на питание — 1212 руб.