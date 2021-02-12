Привившиеся «Спутником V» смогут стать донорами плазмы для больных COVID-19

«Уровень протективных антител, а у нас, как вы понимаете, есть возможность померить уровень протективных антител у себя в крови, соответствует тому, который позволяет нам всем быть донорами. То есть уровень антител очень высокий», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».