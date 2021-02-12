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Треть тяжело перенесших COVID-19 пациентов страдает стрессовыми расстройствами

Ведомости

Практически каждый третий человек, который переболел COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдает от посттравматического стрессового расстройства, заявила на пресс-конференции в ТАСС старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ Инга Короткова.

«Исследования показали, что у 30% лиц, которые оказались в интенсивной терапии, впоследствии наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства. При посттравматическом стрессовом расстройстве возможны такие клинические симптомы, как немотивированная бдительность, взрывные реакции, агрессивность, нарушение памяти и концентрации внимания и общая тревожность не только на психологическом, но и на физиологическом уровне, бессонница и суицидальные мысли», — рассказала она.

Среди прочих признаков стрессового расстройства эксперт указала также подавленность, усталость, снижение уровня концентрации внимания и невозможность испытывать удовольствие. Короткова предупредила, что при обнаружении таких симптомов необходимо обратиться за помощью к специалистам.

При этом пережить стресс могут помочь налаживание режима дня, отказ от вредных привычек, активный образ жизни и общение с другими людьми, добавила, в свою очередь, руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева.

По данным оперштаба на 12 февраля, за время пандемии коронавирус выявили более чем у 4 млн россиян. Из у них у 15 089 человек — в течение последних суток. Умерли в результате заболевания COVID-19 79 194 жителя страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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