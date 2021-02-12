Треть тяжело перенесших COVID-19 пациентов страдает стрессовыми расстройствами
Практически каждый третий человек, который переболел COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдает от посттравматического стрессового расстройства, заявила на пресс-конференции в ТАСС старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ Инга Короткова.
«Исследования показали, что у 30% лиц, которые оказались в интенсивной терапии, впоследствии наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства. При посттравматическом стрессовом расстройстве возможны такие клинические симптомы, как немотивированная бдительность, взрывные реакции, агрессивность, нарушение памяти и концентрации внимания и общая тревожность не только на психологическом, но и на физиологическом уровне, бессонница и суицидальные мысли», — рассказала она.
Среди прочих признаков стрессового расстройства эксперт указала также подавленность, усталость, снижение уровня концентрации внимания и невозможность испытывать удовольствие. Короткова предупредила, что при обнаружении таких симптомов необходимо обратиться за помощью к специалистам.
При этом пережить стресс могут помочь налаживание режима дня, отказ от вредных привычек, активный образ жизни и общение с другими людьми, добавила, в свою очередь, руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева.
По данным оперштаба на 12 февраля, за время пандемии коронавирус выявили более чем у 4 млн россиян. Из у них у 15 089 человек — в течение последних суток. Умерли в результате заболевания COVID-19 79 194 жителя страны.