Треть тяжело перенесших COVID-19 пациентов страдает стрессовыми расстройствами

«Исследования показали, что у 30% лиц, которые оказались в интенсивной терапии, впоследствии наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства. При посттравматическом стрессовом расстройстве возможны такие клинические симптомы, как немотивированная бдительность, взрывные реакции, агрессивность, нарушение памяти и концентрации внимания и общая тревожность не только на психологическом, но и на физиологическом уровне, бессонница и суицидальные мысли», — рассказала она.