Суд вновь арестовал основателя Petropavlovsk по делу о растрате 100 млн рублей

Ранее Московский городской суд определил постановление об избрании Масловскому меры пресечения в виде ареста отменить, направить материалы ходатайства на новое рассмотрение в Тверской районный суд в ином составе, при этом оставить Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля.