Суд вновь арестовал основателя Petropavlovsk по делу о растрате 100 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал до 23 февраля основателя и бывшего гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о растрате около 100 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 23 февраля», — сказали в пресс-службе.
Ранее Московский городской суд определил постановление об избрании Масловскому меры пресечения в виде ареста отменить, направить материалы ходатайства на новое рассмотрение в Тверской районный суд в ином составе, при этом оставить Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля.
Ранее адвокаты Масловского подали жалобу на его заключение под стражу. Масловский был арестован в декабре. Основателю Petropavlovsk предъявили обвинение по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Свою вину Масловский не признает.